Channing Tatum wieder Single: Trennung von Jessie J nach einem Jahr Beziehung

Sie galten als eines DER Traumpaare Hollywoods, doch dann war alles AUS: Channing Tatum und Jenna Dewan haben sich 2018 nach neun Jahren Ehe getrennt. Relativ kurze Zeit darauf kam der Schauspieler mit Sängerin Jessie J zusammen. Die neue Frau an seiner Seite wurde sogleich mit seiner Ex verglichen. Der Grund: Zugegebenermaßen sehen sich Jenna Dewan und Jessie J ziemlich ähnlich. Doch die beiden Frauen gingen ziemlich cool mit diesem Umstand um. Mehr dazu lest ihr hier.

Nun soll aber auch diese Beziehung gescheitert sein. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin "UsWeekly" berichtet, soll es zwischen Channing Tatum und Freundin Jessie J nach rund einem Jahr Beziehung aus und vorbei sein. Zu den genaueren Gründen ist noch nichts bekannt. Den Berichten zufolge werden die beiden aber das Weihnachtsfest getrennt verbringen. Mehr Infos im Video:

