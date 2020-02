Vor Weihnachten trudelte diese Nachricht in unsere Newsfeeds: Channing - einer der hottesten Schauspieler ever - Tatum (39) ist wieder Single! Nicht, dass wir irgendeine Chance bei ihm hätten... In Wirklichkeit fanden wir's sogar ein bissl traurig, dass er sich nach nur einem Jahr von seiner Freundin Jessie J (31) getrennt hatte. Die beiden schienen nämlich wirklich gut zusammenzupassen. Zu den genaueren Gründen war nichts bekannt. Aaaber – für alle, die das Traumpaar gerne länger zusammen gesehen hätten gibt es BIG NEWS. Und zwar sind Channing & Jessie wieder vereint!

Channing Tatum & Jessie J wieder ein Paar

Mitte Jänner wurden die beiden in einem Möbelkaufhaus gesichtet – kein Körperkontakt, aber glücklich... Die Gerüchteküche war sofort wieder angeheizt: Läuft da etwa wieder was? JA, lautet die Antwort, denn vor kurzem postete Channing dieses Selfie mit Jessie auf seinem Instagram-Profil. Und auch öffentlich zeigten sich die beiden gemeinsam. Auf einer Party am 26. Jänner in West Hollywood entstanden die ersten gemeinsamen Bilder nach der Wiedervereinigung.



Wie eine Quelle gegenüber "E!News" wissen will, soll es sich also echt nur um eine Pause gehandelt haben: "Sie haben einige Wochen Pause gemacht, haben dann aber gemerkt, dass sie einander wirklich viel bedeuten. Jetzt sind sie wieder ein Paar." Die beiden seien sehr glücklich wieder gemeinsam Zeit zu verbringen.

