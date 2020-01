Nachdem uns Cameron Diaz und Ehemann Benji Madden kürzlich mit ihren Baby-News überrascht haben, flattert jetzt die nächste Nachricht ins Haus: Schauspielerin und It-Girl Chloë Sevigny (45) erwartet ebenfalls ein Kind und es soll noch im Frühjahr zur Welt kommen.

Sevigny ließ die Baby-Bombe jedoch nicht auf Social Media platzen, sondern verkündete die News durch ihren Pressesprecher direkt an US-Medien wie The Hollywood Reporter. Für die Schauspielerin und ihren Freund, den Leiter einer New Yorker Kunstgalerie, Sinisa Mackovic, ist es das erste Kind. Die beiden daten laut Medienberichten seit ungefähr einem Jahr.

Sevigny, die man durchaus als echte Fashionista bezeichnen könnte, hatte nicht nur zahlreiche Jobs in der Modewelt, sondern auch privat zahlreiche It-Pieces gesammelt. So meinte sie in einem Interview von 2018, dass sie bald eine Tochter bekommen müsse, sonst wisse sie nicht, wo sie mit ihrer Fashion-Kollektion hin solle. Wer weiß, vielleicht erfüllt sich dieser Wunsch in ein paar Monaten!

