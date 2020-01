Wenn wir die Straftaten von Bill Cosby außer Acht lassen würden (was wir aber nicht können), hätten wir die "Bill Cosby Show" als einer der beliebtesten Serien unserer Kindheit in Erinnerung. Dem Schauspieler wurde sexuelle Nötigung in über 60 Fällen vorgeworfen. Da die meisten davon verjährt waren, konnte er nur wegen drei dieser Fälle verurteilt werden. Der 82-Jährige muss für drei Jahre ins Gefängnis und wurde als "gewaltbereiter Sexualverbrecher" eingetragen. Etwa 300 Episoden an seiner Seite: Schauspielerin Phylicia Rashād, die in der Kult-Serie die Rolle der Mutter und erfolgreichen Rechtsanwältin "Claire Huxtable" übernahm.

"Es ist ein Segen, eine Show gemacht zu haben, die so viele Menschen berührt hat. Als Schauspieler kannst du so viel Bedeutungsloses kreieren. Diese Arbeit hat meine volle Kreativität eingefordert", sagte sie vor zwei Jahren gegenüber der Bild. Sie dürfte zu ihrem langjährigen Serien-Ehemann stehen: "Mr Cosby ist ein Freund von mir, Mrs Cosby ist eine sehr gute Freundin von mir. Ich bin dankbar, dass ich mit der Fähigkeit erzogen wurde, für mich selbst zu denken." Ob sie ihre Meinung auch nach der Verurteilung von Bill Cosby beibehielt, sei dahingestellt.

Phylicia Rashād – heute ist sie 71 Jahre alt

Wer glaubt, Phylicia hätte ihre Schauspiel-Karriere nach dem Ende der "Bill Cosby Show" 1992 an den Nagel gehängt, der irrt. Bis heute ist die 71-Jährige als Schauspielerin tätig. 2015 war sie beispielsweise im Film "Creed" und 2018 in "Creed II" zu sehen. In der Serie "This is Us" spielte sie 2019 Beths Mutter. Ihr jüngstes Projekt: Der Netflix-Film "A Fall from Grace", in dem Rashād Grace' beste Freundin Sarah spielt. Aber auch in den 90ern und 2000ern war sie schauspielerisch aktiv. Zum Beispiel in Serien wie "Alle hassen Chris", "Empire", "Psych" oder der "Cleveland Show". Außerdem war sie in Filmen wie "A Raisin in the Sun" oder "Murder, She Wrote – The Last Free Man" zu sehen. Von 1985 bis 2001 war sie mit Ahmad Rashād verheiratet, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat: Condola ist bereits 33 Jahre alt und ist ebenfalls Schauspielerin.

