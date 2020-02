Egal ob du auf Meerjungfrauen stehst, Arielle vergötterst oder zur Not so manchem Einhorn-Merch etwas abgewinnen kannst: Das neue Cornetto wird dich auf jeden Fall begeistern. Auf den ersten Blick hat uns das rosa Stanitzl mit den Zuckersternen nämlich mehr an Einhörner als an Mermaids erinnert, bis wir die Perlen erblickt und die Sterne als SEESTERNE richtig erkannt haben. Und diese Eisneuheit, die heuer auf den Markt kommt, sieht nicht nur gut aus, sondern dürfte allem Anschein nach auch ziemlich gut schmecken.

Was dich erwartet? "Fruchtiges Himbeereis und Eis mit trendigem Matcha mit einer köstlichen Himbeersauce, im rosa Stanitzel und obendrauf mit Knusperstückchen in Perlen- und Seesternform", so Eskimo in der Presseaussendung. Wir sparen unseren Eishunger 2020 schon mal für das Mermaid Cornetto auf und freuen uns auf die ersten warmen Tage...

