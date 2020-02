Sehen wir doppelt? Courteney Cox verkleidet sich als Jennifer Aniston 2.0, um ihre beste Freundin an ihrem Geburtstag einmal mehr hochleben zu lassen. Und ganz ehrlich? Sollte sich Cox jemals dazu entscheiden, den ganzen Dirty-Blonde-Look auszurobieren, wird es schwierig, sie und ihre BFF Jen auseinanderzuhalten.

In einem Instagram-Post wünschte Cox Aniston (also der Dame auf dem Foto unten rechts, sollte es für euch tatsächlich unklar sein ;-)) alles Gute zum Geburtstag. Aniston wurde 51 Jahre alt und zu diesem feierlichen Anlass versuchte Cox, sich in ihre Freundin zu verwandeln, indem sie eine passende Brille aufsetzte und sich ein Büschel von Anistons Haaren "auslieh". Wie David Spade es in den Kommentaren so treffend sagte: "Das sieht besser aus als sollte. Gut gemacht." "Egal wie sehr du es auch versuchen magst ... es gibt nur eine Jennifer Aniston" , schrieb Courteney wiederum selbst unter ihr Foto.

Reese Witherspoon reagierte auf das Bild mit mehreren weinend-lachenden Emojis und Mindy Kaling schrieb: "Verdammt süß." Freund Derek Blasberg fragte: "OMG! Könnte das eine neue Internet-Challenge werden? #thejenchallenge?" Äääähm, wir sind dabei!

Auch Lisa Kudrow, Ex-Co-Star von "Friends" wünschte Jennifer auf Instagram alles Liebe.

"Immer wunderschön und wird noch immer schöner", schrieb Kudrow in ihrer Caption. Happy Birthday, Jennifer, ich liebe dich. Und ... ich weiß einfach nicht, wie man ein g'scheites Foto postet." Hey ... es ist der Gedanke der zählt ;-)

Matthew Perry, ebenfalls Schauspiel-Freund aus "Friends"-Zeiten wünschte seiner "Jenny" alles Liebe:

Und wir auch. Alles Gute, liebe Jennifer Aniston. Wir feiern dich!