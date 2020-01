Am 9. Februar finden die 92. Oscars statt und wir können es kaum erwarten – bis dahin lenken wir uns mit den Looks am roten Teppich der "Critics Choice Awards" ab!

Es gab Farbe, es gab Glanz – und es gab Hosen. Und es gab sogar einen kleinen Twinning-Moment von unserer Outfit-Königin Zendaya vom roten Teppich und Lifestyle-Königin Gwyneth Paltrow. Schon grundsätzlich haben die 2020 Critics Choice Awards also unsere Herzen erobert, weil die Promi-Damen nicht nur den roten Teppich gekillt haben. Es war aber zudem eine Frau als beste Regisseurin nominiert – im Gegensatz zu den Oscars. (OK. Greta Gerwig hat letztendlich nicht den Preis für Little Women gewonnen, aber die Nominierung ist zumindest ein kleiner Sieg in dieser von Männern dominierten Preisverleihungssaison 2020...)

Auf dem roten Teppich selbst haben wir starkes Pink, Orange und mehrere helle Zitrusfarben gesehen - so viel Farbe, dass sogar ein paar gedämpftere Töne auffielen. Und Hosen! So viele Stars entschieden sich für Overalls und Hosenanzüge – und sie sahen fantastisch aus. Aber überzeuge dich selbst! Hier sind unsere Gewinnerinnen für die besten Looks auf dem roten Teppich bei den 2020 Critics Choice Awards .

Die 9 besten Looks der Critics Choice Awards

Zendaya

Zendayas Twinning-Moment mit Gwyneth Paltrow

Julia Butters

Unser Lieblingslook der Herzen geht an die erst 10-jährige Julia Butters, die uns bei Once upon a Time ... in Hollyword vielleicht sogar noch mehr überzeugte als die Urgesteine Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. GRL PWR all the way bei diesem Hosen-Rock-Outfit von Armani!

Kristen Bell

Florence Pugh

Awkwafina

Cynthia Erivo

Anne Hathaway

Lupita Nyong’o

Mandy Moore