YOU GO GIRL!!!!

OK. Wir haben uns dieses Video in den letzten paar Stunden wahrscheinlich schon 20 Mal angesehen. Weil es uns mitten ins Herz trifft. Auf ziemlich harte Weise. In nur drei Minuten wird derart viel (grausige) Wahrheit transportiert, dass wir es anfangs nur schwer ertragen haben.

» Sei eine Lady, haben sie gesagt «

beginnt "Sex and the City"-Darstellerin Cynthia Nixon ihren Monolog, den sie für das Girls Girls Girls Magazine eingesprochen hat. Was sie da so voller Emotion vorträgt ist ein Brief aus dem Jahr 2017, der vor allem eines klar auf den Punkt bringt: Willst du als Frau den Ansprüchen der heutigen Gesellschaft gerecht werden, kannst du eigentlich nur verlieren...

Der Clip geht ohne Pause weiter und knallt uns vor den Latz, was wir so oder so ähnlich selbst schon hunderte Male gehört haben:

» ein Rock ist zu kurz. Dein Shirt ist knapp. Deine Hose ist zu eng. Zeig nicht so viel Haut. Zeig nicht deine Brüste. Zeig nicht deine Taille. Zeig nicht deine Unterwäsche. Bedecke dich. Zieh dich gemäßigt an. Sei nicht verführerisch. Männer können sich nicht beherrschen. Männer haben Bedürfnisse. Du siehst mürrisch aus. Sei doch mal lockerer. Zeig etwas Haut. Zeig dich sexy. Sei heiß … «

So aneinandergereiht wirken die unrealistischen Ansprüche an uns Frauen nur noch übertriebener und absurder. Das Traurige? Sie sind nach wie vor tagtägliche Realität.

» Entferne deine Körperbehaarung. Bleiche dies, bleiche das. Beseitige deine Narben. Bedecke deine Dehnungsstreifen. Vergrößere deine Lippen. Sei faltenfrei. Straffe dein Gesicht. Zieh deinen Bauch ein. Pushe deine Brüste. Sei natürlich. Du willst es zu sehr. Du siehst zu gemacht aus. Männer mögen keine Mädchen, die sich zu sehr anstrengen ... Flirte nicht zu viel. Aber sei bitte nicht prüde. Sei kein Mäuschen. Aber auch nicht zu laut. «

An diesem Punkt wollen wir nur noch "SO EIN S-C-H-M-A-R-R-N ihr DEPPEN!!!!" schreien. (Und ja, diese Ausdrucksweise ist eigentlich auch noch untertrieben und wir entschuldigen uns an dieser Stelle auch nicht länger für unsere Ausdrucksweise. Denn genau das lehrt uns diese schmerzhaft ehrliche Video hier ... wir wollen nicht länger gleichzeitig "zu viel" und "zu wenig" sein. AUS.

Ein Video, viele Botschaften