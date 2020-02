Wer punktet bei den unseren Dancing Stars? Wir haben die "Dancing Stars" 2020 bei den Proben besucht und sie gefragt, mit wem sie privat am liebsten durchs Leben tanzen.

Am 6. März 2020 brennt das Parkett des Ballrooms im Studio 1 des ORF wieder. Da startet die 13. Staffel von Dancing Stars . Bis dahin heißt’s für die 12 Promi-KandidatInnen: Üben, üben, üben, damit das mit dem großen Auftritt auch was wird. Moderatorin Silvia Schneider, Drag Queen Tamara Mascara, Sänger Cesár Sampson, Boxer Marcos Nader, Moderator Norbert Oberhauser, Schauspielerin Edita Malovčić, Fußballlegende Andreas Ogris, Schauspieler Christian Dolezal, Ski-Weltmeisterin Michaela Kirchgasser und Opernstar Natalia Ushakova matchen sich um die Tanzkrone.

Wir haben sie hinter den Kulissen besucht, das eine oder andere Tänzchen gewagt und sie bei dieser Gelegenheit nach ihren Lieblingsmenschen gefragt. Silvia Schneider schwärmte von ihrem Bruder Patrick, ebenso wie Norbert Oberhauser. Tamara Mascara liebt seine Oma über alles und Andreas Ogris erfüllt seiner Enkelin Anna jeden Wunsch...

