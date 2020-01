Teuer ist halt nicht immer besser: Diese drei billigen Nagellacke aus der Drogerie schlagen in punkto Haltbarkeit so manches High-End Produkt um Längen!

Nagellack von Catrice

Applaus für den Nagellack von Catrice! Und zwar genaugenommen für den ICONails Gel Lacquer , der für schlappe 3 Euro im Drogeriemarkt erhältlich ist. Wir haben ihn getestet und sind begeistert – ein Traumprodukt um schlappe 2,95 Euro. Das Preis-Leistungsverhältnis ist fast unschlagbar. Das wichtigste Kriterium unseres Tests: Die Haltbarkeit. Die meisten Nagellacke aus der Drogerie punkten nämlich meist mit ihrem Preis und einer außergewöhnlichen Farbe. Bei der Haltbarkeit muss man allerdings oft Abstriche machen. Bei diesem Nagellack von Catrice stimmt beides: Preis und Haltbarkeit. Ganze 4 Tage lang konnte man keine Absplitterungen erkennen. Kein Wunder, dass der Nagellack auch online so gut bewertet wird.

Der Nagellack ist laut Hersteller mit Acai-Öl angereichert, was einen pflegenden Effekt auf den Naturnagel hat. Grund für den ultralangen Halt sei der innovative Shock-Shield Komplex, der die optimale Balance zwischen Härte und Elastizität schaffen soll.

Nagellack von Essence

Noch ein günstiger Nagellack, der halbwegs hält: Der Shine Last & Go! Nagellack von Essence hält mindestens genausogut, wie der von Catrice. Er ist leicht aufzutragen (100 Punkte für den Pinsel!) und hat eine tolle Deckkraft. Und Leute, dieser Nagellack kostet sage und schreibe 1,55 Euro! Essence beweist damit: Teuer ist nicht immer besser! Er ist außerdem vegan und trocknet ultraschnell.

Nagellack von Kiko

Die Nagellacke von Kiko sind zwar nicht per se in den großen Drogerie-Ketten erhältlich, sind aber preislich durchaus dort angesiedelt. Der Smart Nail Lacquer ist beispielsweise um 2 Euro erhältlich und besticht durch seine Haltbarkeit und der riesigen Auswahl von 96 Farben. Die Nagellacke gibt's auch im Online-Shop und in einigen Filialen in Wien.

