Vestiaire Collective, die Community für Mode aus zweiter Hand, ehrt Alexander McQueens revolutionäre Mode anlässlich seines 10. Todestags am 11. Februar 2020 mit einer Retrospektive seiner bedeutendsten Entwürfe auf der Plattform. Das Archiv wurde von Harriet Verney, die selbst mit McQueen zusammenarbeitete, kuratiert und besteht aus einer besonderen Auswahl an Stücken, die als Teil McQueens berühmtester Kollektionen auf dem Laufsteg Geschichte schrieben.

McQueen, bekannt für seine wagemutigen Avantgarde-Kreationen, rüttelte seit Beginn seines Schaffens an den Festen der Modeindustrie. Mit legendären Laufstegkollektionen wie "It‘s A Jungle Out There", "Highland Rape", "The Birds" und "Plato‘s Atlantis" schuf McQueen eine gleichermaßen romantische wie düstere Interpretation weiblicher Mode mit einer frischen Herangehensweise an Schnitt und Design. Der Einfluss seiner berühmten Ästhetik ist bis heute spürbar und gefragt.

Um das Werk von McQueen zu ehren, hat Vestiaire Collective Harriet Verney dazu eingeladen, einen Edit der besten McQueen-Stücke auf der Plattform zusammenzustellen. Highlights sind unter anderem The Tiger Dress – 1 von 2 jemals angefertigten Stücken, das von Stella Tennant in der SS’96 Show "The Hunger" getragen wurde. The Wool Dress aus seiner Show "The Overlook" von 1999, wurde vom Horrorfilm "The Shining" inspiriert und zeigt die unnachahmliche Handwerkskunst McQueens. Zudem findet sich in der Auswahl The Bumpster Trousers aus McQueens erster Post-Graduate-Kollektion aus dem Jahr 1993, die später von Madonna auf MTV getragen wurde und den Low-Rise-Jeanstrend der 90er Jahre begründete.

Das Alexander McQueen-Archiv wird am 7. Februar 2020 auf Vestiaire Collective lanciert.