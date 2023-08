Detox nach dem Urlaub: So tankst du neue Energie für den Herbst

Strahlender Sonnenschein, Aperitifs am Strand und Eis unterm Sonnenschirm: La Dolce Vita war diesen Sommer besonders gut zu uns. Nun, wo der September vor der Tür steht, gilt es, sich für den Herbst zu wappnen und neue Energie zu tanken. So erfüllst du deine Körperzellen mit neuem Leben.

So schön er auch ist: Der Sommer verlangt unserem Körper so einiges ab. Er kommt ordentlich ins Schwitzen, das Immunsystem arbeitet auf Hochtouren und die Haut muss sich besonders gut vor Sonnenstrahlen schützen. Kein Wunder, dass viele Menschen in ein Energie-Low fallen. Wer seine Energiereserven wieder aufladen und sich für den Herbst wappnen möchte, sollte ein paar Tipps beachten.

Körper und Geist in Schwung bringen

Prinzipiell gilt: Wer ein aktives Leben führt und auf seine Gesundheit achtet, hat schon halb gewonnen. Neben regelmäßigen körperlichen und geistigen Aktivitäten spielt auch die Versorgung mit Nährstoffen eine tragende Rolle. Diese Kombination bringt Geist und Körper wieder in Schwung und erhöht das Energielevel nachhaltig.

Auf eine ausgewogene Ernährung achten

An dem Spruch “Du bist, was du isst” ist etwas dran: Nur mit einer konsequenten und ausreichenden Versorgung mit Nährstoffen, wie Vitaminen und Enzymen, können unsere Körperzellen ihr volles Energiepotenzial entfalten. Eine ausgewogene Ernährung ist somit das Erfolgsrezept für einen ganzheitlich gesunden Lifestyle. Eiweiß, das in tierischen Produkten und Pilzen oder Nüssen steckt, stärkt Knochen und Muskeln. Viel Obst und Gemüse versorgen uns mit Vitaminen und helfen, Schadstoffe aus dem Körper zu spülen. Kohlenhydrate sind für die Energiegewinnung besonders wichtig - aber Achtung: Zu viele davon werden als Fettzellen gespeichert.

NADH unterstützt die Energieproduktion

Noch ein Geheimtipp, aber dennoch ein wesentlicher Faktor für die Energiegewinnung ist das Coenzym NADH. Letzteres kommt in jeder menschlichen Zelle vor und ist an hunderten Stoffwechselvorgängen im Körper beteiligt. Das Coenzym kommt aber auch in der Nahrung vor; insbesondere in rohem Fleisch oder Fisch. NADH geht allerdings beim Kochen, Braten oder Backen verloren und wird zusätzlich durch die Magensäure aufgespalten. Durch hochwertige NADH-Nahrungsergänzungsmittel von Prof. George Birkmayer NADH kann der Körper durch zusätzliches NADH unterstützt werden. Somit ist ein energiereicher Start in den Herbst gesichert!

Prof. George Birkmayer NADH

Vom Entdecker selbst

1994 erhielt Prof. George Birkmayer das Patent für die erste NADH-Formel in Tablettenform und stellte das Coenzym als Nahrungsergänzungsmittel der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Das 2013 gegründete Unternehmen Prof. George Birkmayer NADH legt seit jeher einen ganzheitlichen Fokus auf NADH - von der Entdeckung, zur Entwicklung bis hin zum Vertrieb hochwertiger Produkte. So steht einem energiereichen Herbst nichts mehr im Wege.

