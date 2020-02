Ranking: Die 10 schönsten Hochzeitsfotos Österreichs

Nach dem Valentinstag sind wir der rosaroten Liebes-Wolken noch nicht so ganz entkommen und erfreuen uns an den schönsten Hochzeitsbildern aus dem vergangenen Jahr, die das Online-Portal hochzeits-fotograf.info. gerade ausgeschickt hat. Rund 1.300 Hochzeitsfotografinnen und -fotografen mit mehr als 12.000 Bildern listet das Portal. Aus 800 Fotos wurden die besten des letzten Jahres ausgewertet. Besonders beliebt sind bei Brautpaaren Aufnahmen in der freien Natur und an besonderen Orten.

"Die Präsentation der eigenen Hochzeit in den sozialen Medien, vor allem auf Instagram, ist für viele Brautpaare von großer Bedeutung. Daher wird bei der Auswahl eines geeigneten Fotografen sehr sorgfältig vorgegangen und auch bei den Kosten nicht gespart", erklärt Bernhard Fichtenbauer, Gründer von hochzeits-fotograf.info. "Brautpaare wünschen sich vor allem ausgefallene Bilder in der Natur oder an besonderen Orten. Dafür nehmen sie sich auch sehr viel Zeit und buchen den Fotografen gleich für den ganzen Tag". Und hier seht ihr nun die Ergebnisse – die Top 10 der besten Hochzeitsbilder Österreichs.



Platz 1: Fotograf Karl Schrotter hat dieses Foto am steirischen Grundlsee aufgenommen. Die Region ist auch die Heimat des Brautpaares wo bereits die Eltern geheiratet haben.





Platz 2: Christoph Königsmayr von Kingsize Pictures landet mit seiner Aufnahme bei der Krainerhütte im Helenental auf Platz 2.





Platz 3: Daniel Schalhas fotografierte das Brautpaar am Domplatz in Mailand.





Platz 4: Der Wiener Fotograf Lukas Bezila fotografierte dieses Brautpaar beim "Kesselhaus" in Vorarlberg.





Platz 5: Heimatfilm oder Reality? Fotografin Barbara Weber fotografierte dieses verliebte Paar vor dem Wilden Kaiser in Tirol.





Platz 6: Fotograf Johannes Friedl (diePhotoSchmiede) fotografierte Stefanie & Guida am Neusiedler See.





Platz 7: Fotografen-Duo Tanja und Josef hielten diesen atemberaubenden Moment bei der Hängebrüche über den Feistritzgraben fest.





Platz 8: Norman Schätz nahm dieses Paar bei einer Apfelbaumplantage in Altlengbach auf.





Platz 9: Sarah Raiser fotografierte dieses Brautpaar bei einem Badeteich im steirischen Pöllau.





Fotograf Roman Huditsch landete mit seinem Foto aus dem Weinort Gols im Burgenland auf Platz 10.