Scrunchies - keine TV-Serie und kein Film der 90er kam ohne Scrunchie-Frisur aus! Die XXL Haargummis, überzogen mit bunten, gemusterten Stoffen, waren aber auch auf der Straße ein ständiger Anblick. Wir hatten sie alle. Wir liebten sie heiß. Doch irgendwann wurde auch diese stylishe Haar-Accessoire überholt. Wir verstauten unsere Scrunchies weeeeit hinten im Badezimmerkasterl, wo sie bis heute ihre Dasein fristeten. Doch nicht mehr länger!

Wir widersprechen damit der legendären Carrie Bradshaw aus Sex and the City , die einmal folgendes zum Scrunchie zu sagen hatte:

» And if you would shut your trap, I could tell you that I love, love, loved it! I loved it... Except for one huge problem. You have your leading lady running all over town wearing a scrunchie. A SCRUNCHIE! «

Die Stars und Models der Stunde tragen die 90's-Frisur bereits mit Stolz und auch bei Designern wie Balenciaga und Mansur Gavriel sah man die Haar-Accessoires bereits am Laufsteg.

Dass Scrunchies wegen ihres Stoffbezugs und der weichen Gummiummantelung besonders haarschonend sind, müsste an dieser Stelle wohl gar nicht mehr extra erwähnt werden. Da gehen wir gerne mit dem Trend

Haartrend 2020: Hier kannst du die Scrunchies gleich nachshoppen

