Meditation, Spiritualität, Yoga – Egal wie, aber mehr Achtsamkeit in seinen Alltag zu bringen, ist für viele ganz großes Ziel. Dieses Dinge helfen ihnen dabei.

Im Zuge der großen Selfcare-Bewegung der letzten Jahre kam man um die Themen Meditation, Spiritualität, Yoga und Achtsamkeit nicht herum. Immer mehr Menschen finden Strategien, um dem stressigen Alltag hinter sich zu lassen und zufriedener zu werden. Die einen finden im Sport den Ausgleich zu den Belastungen in Beruf und Privatleben, die anderen versuchen sich in Meditation, schreiben ihre Wünsche auf, führen Achtsamkeits-Rituale ein oder ziehen sogar ab und an eine Karte, um die Antwort auf spezielle Fragen zu finden. Egal, ob ihr euch nun selbst zu spirituellen Menschen zählt oder jemanden kennt, dem ihr gerne eine Freude machen würdet – diese 7 Dinge sind quasi Standard im Achtsamkeits-Schränkchen:

1. Legekarten "Super Attractor" von Gabrielle Bernstein

52 Affirmations-Karten – auf Amazon erhältlich:





2. Ayurveda Kochbuch – Die 100 besten Ayurveda Rezepte für alle Doshas

Kochbuch mit vegetarischen Rezepten und Dosha-Test – hier erhältlich:





3. Räucherstäbchen weißer Salbei

Wohnung räuchern ohne kompliziertes Räucherwerk – hier erhältlich:





4. Yogamatten-Spray mit ätherischem Öl

Das Yogamattenspray befreit von Keimen und schenkt einen frischen, fruchtigen Duft – hier erhältlich:





5. Geführte Meditation CD oder Hörbuch

Wer sich mit Meditation noch etwas schwer tut, kann es mit Anleitung versuchen – hier erhältlich:





6. Das 6-Minuten-Tagebuch

Journalling-Buch, um mehr Dankbarkeit zu üben. Täglich 6 Minuten für mehr Erfolg, Gelassenheit & Achtsamkeit. Hier erhältlich:





7. E²: Wie Ihre Gedanken die Welt verändern

Autorin Pam Grout lässt uns in E² die Gesetzmäßigkeit spiritueller Prinzipien selbst erfahren. Hier erhältlich:





