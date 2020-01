Doktorantin verteidigt ihre Dissertation in einem Rock, den sie aus schriftlichen Absagen gebastelt hat

Willst du ein Ziel erreichen, musst du auf dem Weg mit Hindernissen rechnen. Doch sei darüber nicht traurig, sondern feiere deine Misserfolge. So, wie Caitlin Kirby.

Nichts fühlt sich so gut an, wie die Erfüllung eines Lebenstraumes. Dass der Weg dahin aber auch von Misserfolgen gesäumt war, vergisst man schnell. Sowieso: In der Retrospektive fallen oft die negativen Aspekte weg oder werden gar nicht erst thematisiert – obwohl uns ALLEN Fehler passieren!

Das hängt mit der mangelhaften Fehlerkultur unserer Gesellschaft zusammen. Und davon hatte Caitlin Kirby – mittlerweile Doktorin der Umweltwissenschaften – genug. In einem viralen Tweet präsentierte die Uni-Absolventin ihr Outfit, in dem sie ihre Dissertation verteidigt hatte. Auf den ersten Blick wirkt die Kombi aus dem weißen Rock und dem schlichten, schwarzen Blazer ganz normal. Doch auf den zweiten Blick sieht man, dass es sich um einen Rock aus Zetteln handelt:

"Im Sinne der Anerkennung und Normalisierung des Scheiterns, habe ich meine Doktorarbeit in einem Rock aus schriftlichen Ablehnungsbriefen verteidigt.", schrieb Kirby auf Twitter. Die Idee dazu, hätte sie sich von Leslie Knope geborgt. Die Protagonistin der US-Sitcom "Parks and Recreation" (gespielt von Amy Poehler) hat nämlich in einem Hochzeitskleid aus Zeitungsartikeln geheiratet.

In einem Interview mit der Washington Post berichtete Kirby von der Reaktion auf ihr Outfit: Alle hätten es geliebt – das Publikum sowie die Professorinnen. Und das half der Studentin dabei, ihre Dissertation mit noch mehr Selbstbewusstsein zu präsentieren. Trotzdem sei sie immer noch nicht immun gegen Abweisungen: "Es ist immer noch genauso schmerzhaft. Aber, dass ich mich hingesetzt und Zeit mit meinen Ablehnungsbriefen verbracht habe, war wie eine Art Therapie."

