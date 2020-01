Wird es bald ein Koala oder ein Känguru? Wenn Dominic Thiem die Australian Open gewinnt, dann wird seine Mutter sich erneut ein Tattoo ihm zu Ehren stechen lassen.

Denn wie unser heimisches Tennis-As in einem sehr unterhaltsamen Interview bestätigt, gibt es davon bereits fünf Motive: Eine Feder für den Titel in Kalifornien, eine Sonne für den Sieg in Barcelona und eine Gams im letzten Sommer in Kitzbühel. Geplant sind noch ein Panther für Peking und das Riesenrad für Wien.

Dominic Thiem: Koala & Känguru-Tattoo für die Mama

Herausgekitzelt hat diese Information der ehemalige Weltranglisten-Erste Jim Courier: „Deine Mama lässt sich bei jedem Turniersieg ein Tattoo stechen, stimmt das?“, fragte ihn der US-Amerikaner. Dominics Antwort: „Das muss ich leider bestätigen. Damit hat meine Mutter nach Indian Wells begonnen, mittlerweile hat sie bereits fünf Tattoos.“

Und was kommt dazu im Falle des Grand Slams in Melbourne? „Ich bin für ein Känguru“, so Dominic. Seine Mama Karin hätte jedoch lieber einen Koala. Aber vielleicht gibt es auch einen Kompromiss: „Wenn Domi hier wirklich sein erstes Major gewinnen sollte, würde dieser Erfolg wohl auch zwei kleine Tattoos vertragen.“