Dieser Hund fährt jeden Tag alleine mit dem Bus zum Hundepark & zurück

Klingt nach einem Fake, ist aber wahr: Eclipse, der wohl berühmteste Hund in Seattle, fährt fast täglich alleine mit dem Bus. Von sich aus. Und wieder zurück nach Hause!

Hunde sind einfach die Besten! Sie sind treu, klug, lieb und stehen dir auch dann bei, wenn niemand anderer es tut. Deshalb berühren uns Hunde-Geschichten auch immer so, weil sie so rein und naiv sind. Und ein Hund, der seine eigene Busfahrkarte hat, um alleine zu einem Hundepark zu fahren, dort selbstständig zu spielen und dann auch noch von alleine wieder heimfährt – das ist einfach zu süß, um nicht darüber zu berichten.

Die Rede ist von Eclipse, einer achtjährigen Hündin, die über 57.000 FollowerInnen auf Facebook hat. Diesen Internet-Ruhm hat sie mit Schnappschüssen – meistens verwackelt und amateurhaft – erlangt. Die stammen nämlich zu einem großen Teil von fremden Menschen, mit denen sie die Öffis in Seattle benutzt. Laut ihrem Herrchen verlässt sie jeden Tag selbstständig das Haus und fährt per Bus zu ihrem gewohnten Park.

Dort spiele sie einige Stunden und kehre dann wieder zurück. Dass ein Hund alleine mit dem Bus fahren darf, musste laut dem Besitzer sogar mit der Polizei abgesprochen werden. Doch da Eclipse einen eigenen Fahrschein hat und die BusfahrerInnen sie lieben, habe sie eine offizielle Erlaubnis bekommen.

Angefangen hat die Saga laut Besitzer Jeff Young so: Er und Eclipse seien immer zusammen mit dem Bus zum Park gefahren (sie wohnen direkt an der Busstation). Eines Tages habe er nicht schnell genug die Zigarette ausgetreten, da sei Eclipse schon mit dem Bus davon gerauscht. In Panik habe er seine Hündin gesucht und sie schließlich im Hundepark gefunden. Und seitdem dürfe sie eben alleine fahren.

Wir müssen zugeben, dass wir echt riesige Angst um unseren vierbeinigen Schatz hätten, wenn er jeden Tag für ein paar Stunden weg ist. Aber dank Eclipses Bekanntheit in Seattle, scheint sie sicher zu sein!

