10 gute Gründe, warum du das neue WOMAN brauchst

... wir an Geschichten dranbleiben – auch 25 Jahre später! Schirin Bogner war in den 90ern die jüngste HIV-Positive des Landes. WOMAN-Chefredakteurin Euke Frank traf sie damals und jetzt wieder zum Interview.

3

... wir immer noch so gerne in die Ferne reisen, aber dabei unseren ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich halten wollen. Deshalb fliegen wir jetzt auf Zugreisen! Und wir haben drei anregende Routen von Europa bis nach Asien für euch.