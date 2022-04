"Einfach alles teilen?": Anleitung für ein anderes Leben

Seit 15 Jahren bewirtschaftet eine Gruppe von Menschen, die ein nachhaltiges Leben führen wollen, gemeinsam die ehemalige Buschenschank Wieserhoisl in der Weststeiermark. Jetzt haben zwei Frauen und zwei Männer vom Wieserhoisl, ebenfalls im Kollektiv, ein Buch geschrieben, in dem sie ihre Erfahrungen mit der Leserschaft teilen.

"Einfach alles teilen? - Unser Leben im Kollektiv" beschreibt auf rund 250 Seiten nicht nur, wie das alltägliche Leben auf dem Wieserhoisl-Hof vonstatten geht. Dazwischen gibt es viele praktische Tipps, etwa zum Anbau von Gemüse, Verhaltenstipps, Rezepte, und zahlreiche weitere Hintergrundinformationen, auch Politisches und Historisches, beispielsweise über die Entwicklung verschiedener Kollektiv-Ideen.

Das Buch ist an all jene gerichtet, die von der Lebensführung in der herrschenden Konsumgesellschaft und von dem damit einhergehenden, überproportionalen Ressourcenverbrauch genug haben. Es funktioniert als eine Art Bastelanleitung für die Bildung weiterer Kollektive und beantwortet dabei alle erdenklichen Fragen, die mit so einem Vorhaben einher gehen: Wie funktioniert ein Kollektiv? Wie baut man es auf? Worauf kommt es im Zusammenleben an? Welche Schwierigkeiten können (und werden) sich ergeben?

Manche interessierte Leser mögen sich daran stoßen, dass die Wieserhoisl-Autorinnen und -Autoren ihre über das Agrarisch-Klimabezogene und auch über das Konsumkritische hinaus gehende und somit eine ideologisch verortete Gesinnung - Stichworte Antifaschismus und Queerfeminismus - offen darlegen. Zum Teil gelingt es dem Autorenkollektiv, Zusammenhänge zwischen bedrohter Umwelt und dem Zustand der Gesellschaft aufzuzeigen und dadurch ideologische Vorbehalte zu zerstreuen.

Dank des modularen Kapitelaufbaus, der ein häppchenweises Lesen á la carte möglich macht, kann man sich aber auch nur jene Ratschläge und Informationen aus dem Buch herauspicken, die sich umsetzen lassen, ohne gleich in eine kollektive Lebensform überzuwechseln - etwa wie man richtig einen Gemüseacker bepflanzt oder wie man eine kleine Landwirtschaft ökonomisch tragfähig macht.

Im Anhang gibt es allerlei interessante weiterführende Hinweise. Dort erwähnt ist auch das zweite, in der Steiermark beheimatete, allerdings ganz anders strukturierte Kollektiv. Das Ökodorf "Cambium" in Fehring inklusive "Zukunftswerkstatt" bietet auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne Platz für bis zu 100 Menschen, die sich für solidarisches, ethisches und ökologisches Wirtschaften interessieren.

Das Layout von "Einfach alles teilen?" ist farblich freundlich und insgesamt locker gestaltet. Viele Fotos und Illustrationen ergänzen den Text und machen so das Schmökern in diesem Leitfaden für eine Lebensalternative zu einem Vergnügen. Einzig die Überschriften-Schriftart ist schwer lesbar und ein bisschen gewöhnungsbedürftig.

Es versteht sich übrigens von selbst, dass die Ausführung des Buches sämtlichen Nachhaltigkeitskriterien entspricht, etwa durch die ausschließliche Verwendung von biologisch weiterverwendbaren Rohstoffen und eine vollkommen plastikfreie Konfektion.

INFO: Hofkollektiv Wieserhoisl: Einfach alles teilen? Unser Leben im Kollektiv. Löwenzahn Verlag, Innsbruck 2021. 256 Seiten. 22,90 Euro. ISBN 978-3-7066-2691-0;