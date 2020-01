Zugefrorene Seen: Die schönsten Eislaufplätze in Österreich

Auf vielen Seen lässt es sich im Winter wunderbar eislaufen - eindrucksvolle Kulisse inklusive. Wir zeigen euch die schönsten Natureislaufplätze Österreichs.

1. Neusiedlersee

Der Neusiedlersee ist nicht nur im Sommer Anlaufstelle für unzählige Erholungssuchende, sondern auch im Winter einen Ausflug wert: Auf 320 Quadratkilometern findet man hier pures Eislaufvergnügen.

2. Lunzer See

Der Lunzer See in Niederöstereich eignet sich dank dicker Eisschicht ebenfalls zum Eislaufen: Manchmal ist das Eis sogar so klar, dass man bis zum Grund sehen kann.

3. Almsee

Im oberösterreichischen Almsee spiegelt sich das Bergpanorama des Toten Gebirges wider – wunderschön! Wer keine Lust aufs Eislaufen hat, kann den See im Übrigen auch bei einer Winterwanderung umrunden.

4. Turracher See

Der Turracher See an der Grenze Kärnten/Steiermark liegt so hoch, dass er im Winter fast immer beständig zufriert

5. Tristacher See

Der Tristachersee in Osttirol bietet eine einzigartige Kulisse.

6. Weissensee

Unser Favorit: Der Weissensee, der im Winter beständig zufriert. Bis zu 40cm ist die Eisdecke dick, weswegen hier auch viele SportlerInnen im Winter unterwegs sind. Der See in Kärnten ist die größte beständig zufrierende und präparierte Natureisfläche Europas.

7. Grundlsee

Der Grundlsee liegt im steirischen Salzkammergut und besticht mit seinem wunderschönen Bergpanorama.

8. Pressegger See

Wieder ein See in Kärnten! Der Pressegger See lockt auch mit einer Traumkulisse.

9. Erlaufsee

Der Erlaufsee liegt im niederösterreichisch-steirischen Grenzgebiet.

10. Putterersee

Der Putterersee liegt im Ennstal in der Steiermark und ist relativ klein. Allerdings bietet er genug Platz für alle Eislauf-Begeisterten!

