"Es ist vollbracht", sagte Frodo im Film "Herr der Ringe", als das tückische Schmuckstück endlich in der Lavaglut untergeht. Wir stellen uns genau DIESES Gesicht von Hauptdarsteller Elijah Wood vor, als sein erstes Kind geboren wird. Laut mehreren Berichten zufolge soll der 39-jährige zum ersten Mal Vater geworden sein. Doch offiziell bestätigt hat diese Nachricht weder er selbst, noch seine Partnerin Mette-Marie Kongsved. Mit der Dänin ist Elijah Wood bereits seit 2018 zusammen.



Elijah Wood mit Mette-Marie Kongsved (rechts) und Anya Taylor-Joy (mitte) am 18. Februar bei der Filmpremiere von "Emma"

Das Kind von Elijah Wood & Mette-Marie Kongsved müsste längst da sein

Bereits im Juli 2019 wurde die Produzentin mit großem Babybauch gesichtet. Was außerdem zu Elijahs Aussage in der "Late Night"-Show im Dezember 2018 passt, in der er die Schwangerschaft offiziell angekündigt hatte. Demzufolge müsste Mette-Marie das Baby bereits im September oder Oktober des vergangenen Jahres auf die Welt gebracht haben. Am Dienstagabend war das Paar bei einer Filmpremiere zu sehen – dort war vom Babybauch natürlich keine Spur mehr. Wir sind gespannt, ob und wann wir das Kind der beiden zu Gesicht bekommen...