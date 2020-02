Das Baby ist da! Enrique Iglesias & Anna Kournikova sind heimlich Eltern geworden

Wir wussten es ja auch nicht, aber Enrique Iglesias (44) Anna Kournikova (38) sind seit sage und schreibe 19 Jahren zusammen. Der Sänger und die Ex-Tennisspielerin haben bereits zwei Kinder: Die Zwillinge Lucy und Nicholas kamen im Dezember 2017 zur Welt. Nun sollen die beiden ein Geschwisterchen bekommen haben. Das bestätigt zumindest Enriques Bruder Julio Iglesias Jr. gegenüber dem chilenischen Radiosender ADN.

Ganz offiziell sind die Babynews also (noch) nicht. Aber Julios Worte sind mehr als eindeutig: "Enrique ist mein bester Freund, wir leben sehr eng zusammen und ich besuche ihn immer. Ich liebe meine Nichte und meinen Neffen und jetzt bin ich wieder Onkel geworden, daher kann ich mich nicht beklagen. Das Geschlecht des Babys ist ein Geheimnis. Ich kann nur sagen, dass sie sehr glücklich sind."

Bereits im Jänner wurde Anna Kournikova mit Babybauch gesichtet. Da die Schwangerschaft aber nicht offiziell bestätigt wurde, konnte man nur mutmaßen. Zu sehen war die 38-Jährige auf einem Boot vor ihrer Wahlheimat Miami in einer Sportjacke, die den Babybauch verdecken sollte. Wenige Wochen später soll die Ex-Tennisspielerin tatsächlich ein Kind bekommen haben. "Es ist unglaublich zu sehen, was für eine tolle Mutter sie ist", schwärmte Enrique Iglesias noch im Oktober 2018 im Interview mit "The Sun".

Wir sind auf alle Fälle auf die ersten Babyfotos gespannt. Das Paar teilt immerhin eifrig Bilder ihrer Zwillinge. Da kann das Nesthäkchen-Foto nicht mehr allzulange auf sich warten lassen...