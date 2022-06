Schnelles Eis selbstgemacht: Erdbeer-Cheesecake am Stiel

Das weltbeste Eisrezept, das uns so richtig auf den Sommer vorbereitet: Die Erdbeer-Cheesecakes müssen übrigens nicht unbedingt am Stiel serviert werden. Man kann das Eis auch einfach in einer großen Form einfrieren. Dann geht auch das Schaufeln, also Löffeln, besser...