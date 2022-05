Erdbeeren mit dunklen Druckstellen nicht mehr essen

Erdbeeren sind nicht lange haltbar. Sind Druckstellen vorhanden, schneidet man diese am besten direkt nach dem Einkaufen weg und deckt die Schnittstellen mit einer Folie ab. Haben die Früchte jedoch dunkle, weiche Stellen, sollte man sie besser wegwerfen. Sie können von Mikroorganismen befallen sein, die Krankheiten hervorrufen.

Schutz vor Druckstellen bietet eine flache Box, in der die Erdbeeren locker neben einander liegen können. So verpackt, halten sie sich im Gemüsefach bis zu zwei Tage lang. Was man bis dahin nicht verzehrt, lässt sich mit Gelierzucker zu einer kaltgerührten Marmelade pürieren, die ebenfalls rasch verbraucht werden sollte: Sie hält sich etwa 14 Tage lang im Kühlschrank.

Erdbeeren enthalten eine Vielzahl an wichtigen Nährstoffen, wie Vitamin C, Folsäure, Kalzium, Magnesium, Kalium und Eisen. Außerdem können sie ganz ohne schlechtes Gewissen genascht werden: Durch ihren hohen Wassergehalt eignen sie sich nicht nur gut als Durstlöscher, sie sind auch sehr kalorienarm: Pro 100 g haben sie nur 32 kcal.