Willst du beim Workout *richtig* Spaß haben? Pimpe dein Ergometer mit diesem Vibrator-Aufsatz!

Wer in den Feiertagen wirklich ganz ohne schlechtes Gewissen schlemmen will, wird sich die Zeit für ein, zwei Sport-Sessions freihalten. Manche gehen laufen, andere ins Fitnessstudio und wieder andere haben schon ein praktisches Gerät fürs Home-Workout zuhause: Ein Fahrrad-Ergometer. Damit dir aber auf dem Drahtesel nicht langweilig wird, hat die Pornofirma CamSoda eine interessante Erfindung veröffentlicht: Den "O-Seat".

Dieser Aufsatz sieht wie ein ganz normaler Fahrradsitz aus, birgt aber ein geheimes Täschchen, in das die Userinnen ihr smartes Sextoy (CamSoda empfiehlt Lovense Lush) stecken können. Eine coole Idee, wenn man genug Kleingeld für den 30 Dollar Sitz und 120 Dollar für den Vibrator parat hat. Was uns ein bisschen verwirrt, ist die Beschreibung des O-Seat auf der Hersteller-Webseite.

Da spricht man von einem bequemen, innovativen Fahrradsitz, der leicht zu transportieren und noch leichter an jedem Ergometer anzubringen ist – "zuhause oder an einem Rad in deinem lokalen Cycling-Studio". Nennt uns altmodisch, aber es wäre uns eher nicht so recht, wenn die schwitzende Kollegin auf dem Rad neben uns von ebendiesem befriedigt wird...

Aber zumindest gibt es das Teil in 3 verschiedenen Farben, damit man gleich erkennt, was Sache ist, wenn jemand mit einem knallpinken Sitz von CamSoda im Studio auftaucht!

