Erholung erhalten: Mit Bewegung gegen den Post-Urlaubs-Blues

Sport kann dabei helfen, gut wieder in den Alltag einzusteigen

Der Urlaub ist vorbei - nun heißt es wieder: Alltag. Aber es gibt einen Weg, den Feierabend so zu gestalten, dass der Blues nach dem Urlaub weniger hart zuschlägt.

Ein bewegter Feierabend kann dabei helfen, den Post-Urlaubs-Blues zu lindern. Auch wenn der Urlaub vorbei ist, ist es wichtig, sich im Alltag kleinere und größere Pausen zu gönnen, sagt Sportwissenschafter Ingo Froböse.

Und die verbringt man am besten nicht mit Serien oder dem Smartphone auf der Couch. "Pausen, in denen wir körperlich aktiv sind, wirken erheblich besser und schneller auf unsere Erholung als passive", so Froböse.

Wie ein bewegter Feierabend aussieht, kann ganz unterschiedlich sein. "Ist ihr Arbeitsalltag fordernd, so wählen Sie für den Feierabend zum Ausgleich ruhige Bewegungseinheiten wie Spaziergänge oder eine einfache Wanderung", so Froböse.

Wer den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, darf sich abends ruhig etwas mehr fordern - mit einer Radtour, einer Joggingrunde oder einem HIIT-Workout etwa, also einem High-Intensity Interval Training mit kurzen, aber dafür knackigen Belastungen.

Egal wofür man sich entscheidet: Vorteil eines aktiven Feierabends ist, dass er nicht nur dem Körper guttut, sondern auch die Psyche stabilisiert.