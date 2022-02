Erste-Hilfe-Übung hilft bei Katastrophendenken

Wenn sich die Gedanken vor einer stressigen Situation im Job vergaloppieren, muss der Kopf wieder raus aus dem Überlebensmodus. Mit diesen Übungen lenken Sie ihr Gehirn wieder in ruhigere Bahnen.

Vor einer wichtigen Präsentation oder anderen entscheidenden Situationen im Berufsleben können sich die Gedanken schon einmal überschlagen. Dann malen wir uns gerne aus, was im schlimmsten Fall passieren kann und werden immer unruhiger.

"Katastrophendenken" nennt das Anne-Katrin Petsch, die als Life-Coachin tätig ist. Das Problem sei, dass es sehr schnell und unbewusst eintrete. "Wir merken es eher an unseren Gefühlen als an unseren Gedanken. Wir fühlen uns klein, wir fühlen uns schlecht", sagt die Expertin.

Um diesem schlechten Gefühl wieder zu entkommen, rät Petsch zu Erste-Hilfe-Maßnahmen: "Wir können auf unseren Atem achten, fühlen, wie sich unser Brustkorb hebt und senkt. Oder wir stellen unsere Füße fest auf den Boden und versuchen, mit jedem Zeh einzeln zu wackeln."

Es helfe auch, sich auf die Umgebungsgeräusche zu konzentrieren und wahrzunehmen, was man in dem Moment alles hören kann. 20 bis 30 Sekunden der Übung reichen laut Petsch meist aus, um wieder Bereiche im Gehirn zu aktivieren, die uns klar denken lassen. "So kommen wir emotional in einen besseren Zustand."

Dann kann man sich fragen: Ist das eigentlich wahr, was ich da gerade gedacht habe? Wie sehe ich die Situation, wenn ich mit etwas Abstand und mit all meiner Lebens- oder Berufserfahrung darauf schaue? "Dann wird uns fast immer bewusst, dass die Situationen, die wir uns ausgemalt haben, gar nicht so wahrscheinlich sind", so Petsch.