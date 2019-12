Wissenschaftliche oder pseudo-wissenschaftliche Studien kursieren ja wirklich zu jedem Thema durchs Internet. Und die einen besagen oft das Gegenteil von der anderen. Aber DIESE Studie dürfte doch ein Alleinstellungsmerkmal haben: Es ist nun erwiesen, dass Männer im Beisein von Frauen, die sie beeindrucken wollen, 93% mehr Pizza essen!

Puh, ja - was machen wir nun mit dieser brandheißen Information? Quasi frisch aus dem Ofen. Wir wissen jetzt zumindest, dass wissenschaftliches Arbeiten an der New Yorker Cornell University, wo diese Studie durchgeführt wurde, ziemlich amüsant sein dürfte. Und wenn das nächste Mal jemand in deiner Gegenwart gierig drauf los futtert, kannst du das wohl als Kompliment sehen.

Durchgeführt wurde die Studie über zwei Wochen in einem italienischem All-you-can-eat-Buffet, wo Männer, die mit Frauen und nicht mit Männern oder alleine speisten, nicht nur mehr Pizza verdrückten, sondern darüber hinaus 86% mehr Salat. Es wird immer unheimlicher!

Die Ergebnisse wurden so interpretiert, dass Männer einfach gerne mit ihren Fähigkeiten angeben. Scheinbar also auch mit der Dehnbarkeit der Magenwände. Man denke nur an Fresswettbewerbe.

Dass übermäßiger Pizza-Konsum (den Salat lassen wir da großzügigerweise aus) längerfristig gesehen zu Gewichtszunahme führt, was heutzutage selbst bei den Männern nicht mehr unter das gängige Schönheitsideal fällt, dürfte bei dieser Flirt-Taktik wohl geflissentlich ignoriert werden. Man hofft scheins, dass die Phase des Werbens nicht allzu lange anhält. Obwohl innerhalb von Beziehungen die meisten ja ebenso zunehmen - das hat dann wahrscheinlich mit der über Jahren hinweg anhaltenden Erotik zu tun. Oder so.

Bei Frauen änderte sich übrigens das Essverhalten nicht, egal, ob ihnen Mann oder Frau gegenüber saß. Sie fühlten sich nur bisweilen etwas gestresst, da ihre männlichen Tischkollegen die Pizza triumphalerweise so beeindruckend schnell verputzten.

Die Attraktivität des Pizzaessens in anschmachtungswürdiger Reinkultur.



Die Studie findest du hier zum Nachlesen: Eating Heavily: Men Eat More in the Company of Women