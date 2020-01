Was ist alt, was ist jung? Seit ich das Buch „Alter ist eine Illusion“ von Michael Lehofer gelesen habe, mache ich mir darüber tatsächlich weniger Gedanken. Oder sagen wir besser, weniger falsche. Denn alt oder jung ist keine Frage der Anzahl von Jahren, sondern dieser Entscheidung: Lasse ich mich aufs Leben mit seinen neuen Einfällen ein? Und immer, wenn ich früher bei einer Sache gesagt hätte: Das ist nichts für mich, reiße ich mich jetzt am Riemen. "Klar, ausprobieren kann man’s ja mal!" Auch Unvorhergesehenes will ich ab jetzt viel cooler nehmen. Denn, logo, nichts bleibt ewig wie es ist. Oft leichter gesagt, als getan. Aber hey, dafür bleib ich forever young.

