Was ist nachhaltiger, als sich Kleidungsstücke zu teilen? Deshalb boomen in den letzten Jahren auch Mode-Leihhäuser im Netz. Und auch in Wien gibt es eine Fashion Library!

Second Hand ist nachhaltig. Kleider umarbeiten ist auch nachhaltig. Und sich Kleidungsstücke mit vielen anderen Menschen zu teilen, sowieso. Doch mahlen die Mühlen in Österreich immer etwas langsamer, weshalb sich das Business mit dem Ausborgen noch nicht stark durchgesetzt hat. Doch zum Glück gibt es trotzdem VorreiterInnen, die das coole Konzept auch in Wien umgesetzt haben.

Die Vienna Fashion Library - "endlos fesch" - vermietet laut Webseite Designer- und Markenkleidung, die lokal bezogen und produziert wurde. Damit kämpfen sie gegen Fast Fashion und die daraus resultierende Umweltverschmutzung durch zu viel Mode-Müll. 2017 ist die Bibliothek nach zahlreichen Kleidertauschpartys gegründet worden.

So funktioniert die Fashion-Bibliothek:

Was "endlos fesch" von anderen, ähnlichen Services unterscheidet, sind die Pop-Up-Events. In regelmäßigen Abständen können Kundinnen so nicht nur DesignerInnen kennenlernen, sondern zu bestimmten Anlässen Kleidung ausborgen. Zum Beispiel findet am 18. Jänner 2020 das nächste Event statt, dass sich rund um die Ballsaison dreht.

Doch auch ohne den Events kann ausgeborgt werden. Dazu sucht man einfach das entsprechende Teil im Katalog aus (es werden Größen von 32 bis 46 angeboten), reserviert es per Mail und holt es in der Fashion-Bibliothek ab. Ein Designerteil bekommt man schon für 25 Euro für den ganzen Leihmonat.

Das Konzept klingt überzeugend, der Preis stimmt auch – jetzt muss man nur noch selbst entscheiden, ob die Auswahl zu einem passt!

