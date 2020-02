Am 25. Februar ist es wieder so weit - der Faschingsdienstag steht an. Dabei ist Verkleiden immer so eine Sache ... die eine liebt es, die andere kann Kostümpartys, Fasching und Halloween bis aufs Mark nicht ausstehen. Auch wir sind eigentlich nicht unbedingt im Team Verkleidung. Bei diesen DIY-Kostümen sind wir dann aber doch schwach geworden: Supereinfach nachzumachen, günstig und mit Kleidungsstücken, die man ohnehin schon daheim hat...

Katze? Prinzessin? Langweilig! Wir haben hier 10 Kostüme für deine nächste Faschingsfeier, die sicher niemand anderer anhat - also schnappt euch Couchpolster, das Plüschtier des Kindes und ein paar Filzstifte und los geht's:

DIY: Die 10 besten Last-Minute Kostüme für Fasching

Wir lieben besonders die Karl Lagerfeld-Hommage

