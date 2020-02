20 Fashion-News, die ihr 2020 kennen müsst – unbedingt!

Du liebst Fashion nicht nur, sondern willst auch über sie diskutieren und die neuesten Hypes, Gesichter sowie Strömungen kennen? Kein Problem! Hier kommt alles, was in diesem Modejahr wichtig ist – von tonangebenden Designern über Cuts & Keypieces bis zu innovativen Konzepten!

Eine Atemmaske als It-Piece? Der schiefe Turm von Pisa und ein Schuh hauen sich auf ein Packerl? Bevor wie zu viel verraten, machen wir uns schon mal auf den Weg in die nächste Fashion-Bibliothek… Glaubt ihr alles nicht oder versteht ihr gerade nur Bahnhof? Im neuen WOMAN haben wir insgesamt 20 Style-News mit Aha-Effekt zusammengetragen, die ihr auf gar keinen Fall verpassen solltet!

Marketing mit Star-Appeal

Style-Redakteurin Magdi verrät euch schon mal ihren persönlichen Lieblingstrend für 2020:

Beyoncé ein Mal im Leben ganz nah sein? Erwischt! Das ist tatsächlich einer meiner größten Träume! Auch, wenn das nur in textiler Hinsicht möglich ist… Wenig verwunderlich also, dass ich bei ihrer aktuellen Kollektion IVY PARK x adidas zuschlagen musste! Ich habe mir die weinrote Jacke, die – dank Zipps und Knöpfen - auf drei unterschiedliche Arten getragen werden kann, in Größe XL bestellt. Extra groß deshalb, damit ich sie oversized und zu ganz vielen anderen Kleidungsstücken kombinieren kann. Mein Tipp: Ärmel abknöpfen und die Weste lässig zu Overknee-Stiefeln und Strickkleid kombinieren! Who run the world? Girls!

Alle Trend-News findet ihr im neuen WOMAN – ab 30. Jänner im Handel!