Du schwimmst gerne mit dem aktuellen Fashion-Strom, ganz Mainstream ist dir dann aber doch zu langweilige? Dann lass die transparenten Kleider und Dr. Martens dieses Jahr im Schrank und lass dich von den eher unerwarteten Mode-Trends 2020 inspirieren. Wir haben gemeinsam mit Stylight die zehn heißesten Fashion-Pieces für dich zusammengesucht.

Mit diesen Trends bist du 2020 ganz vorne dabei!

#1 Das Fischernetz

Socken und Strumpfhosen, die stark an ein Fischernetz erinnern kennen wir bereits, doch dieses Jahr wird der Trend noch extremer. Off-White zeigt bei seiner aktuellen SS 2020 Kollektion ein ganzes Kleid in Fischernetz-Optik. Bei Dior haben wir sogar schon Boots aus besagtem Netzstoff gespottet.

#2 Haarfarbe passen zum Outfit

Der coolste Beautytrend des Jahres sind Haare, die dieselbe Farbe haben wie das Outfit. Globale Trendsetter wie Kim Kardashian, Lady Gaga und Hailey Bieber haben uns diesen Trend bereits auf dem roten Teppich gezeigt. Aber das absolute Aushängeschild für diesen Trend ist ganz klar: Billie Eilish mit ihrem Post von einer Chanel Party. Dort trug sie ein oversized T-Shirt in neongrün und einen farblich dazu abgestimmten grünen Haaransatz. Der Instagram-Post bekam über 7 Millionen Likes.

#3 Eckige Schuhspitzen

Spitze Mules oder Sock Boots gehören nun der Vergangenheit an. Die Statementschuhe der Saison haben alle eine eckige Schuhspitze. Balenciaga hat seine komplette Schuhkollektion mit eckigen Schuhspitzen versehen und selbst Brands wie &OtherStories haben den Trend schon aufgeschnappt. Wir wetten, dass dieser Schuh-Trend dieses Jahr so richtig boomen wird.

#4 Brust-Panzer. Richtig gehört

In den ersten Wochen des Jahres 2020 wurde erst Gwyneth Paltrow und dann Zendaya mit dem außergewöhnlichen Piece von Tom Ford gesehen. Das fuchsiafarbene Crop-top, dass stark an einen Brust-Panzer erinnert ging sofort viral. Selbst Zoe Kravitz trug in der neusten Elle Ausgabe eine sehr ähnliche Version, ebenfalls von Tom Ford . Wir unterstützen in dem Fall lieber die österreichischen Designerinnen und tragen Marina Hörmanseder , die in Sachen "Brust-Panzer" ganz vorne mitmischt

#5 Aus Zwei mach Eins

Der wohl am wenigsten zu erwartende Trend 2020 sind Items, die aus zwei Stoffen zusammengewurschtelt werden. Es ist also nicht mehr notwendig, sich für einen Stoff oder Print zu entscheiden, du kannst beides zur selben Zeit tragen. Alle wichtigen Modehäuser haben den Trend schon adaptiert: Maison Margiela launchte eine ganze Linie mit "spliced" Knits – also gesplitteten Strickstoffen. Off-White und Victoria Beckham haben diesen Trend ebenfalls in ihren letzten Kollektionen aufgegriffen. Ein Label verkörpert den Trend ganz besonders: Natasha Zinko - ihre Kreationen waren bereits 2019 der Renner

#6 Geschlecht? Ist uns wurscht aka #genderfluid

Frauenkleidung ist seit Jahrzehnten von der klassischen Männermode inspiriert und Unisex-Kollektionen gibt es spätestens seit den 2010ern. Aber wir wetten, dass sich der Spieß spätestens 2020 umdreht und Männer ab jetzt klassische Frauenkleidung mit Stolz und Selbstvertrauen tragen werden. Billy Porter macht es uns wiederholt am roten Teppich vor genauso wie Jonathan Van Ness, Harry Styles und Ezra Miller . Die modische Verschmelzung der klassischen Männer und Frauenmode wird jetzt Mainstream.

#7 XXXXXL Bags

Während Micro-Bags 2019 noch dominiert haben, kommt jetzt das krasse Gegenteil: XXXL-Taschen in denen wir, wenn wir wollen fast unseren kompletten Haushalt mitschleppen können. Die riesengroßen Handtaschen wurden erstmals in den frühen 2000er Jahren durch die Olsen Twins beliebt und jetzt haben wir sie bei großen Modehäusern erneut erspäht. Bottega Veneta S/S 2020, Brandon Maxwell S/S 2020 und sogar bei Prada Men A/W 2020 ... sie alle wissen, was *wirklich* praktisch ist!

#8 Verschiedenfarbige Schuhe

Sie hat es immer noch drauf, Carrie Bradshaw Darstellerin Sarah Jessica Parker schafft es weiterhin, modische Trends zu setzen. Als die Schauspielerin im September 2019, farblich nicht übereinstimmende Sandaletten ihrer eigenen Schuhkollektion trug, stiegen die Suchanfragen auf Google für "nicht übereinstimmende Schuhe" um 67 Prozent - und wir haben uns auch dabei erwischt, zu googlen...

#9 Brillenketten, aber bitte auffällig!

Ein weiterer sehr praktischer Trend sind Brillenketten für unsere Sonnenbrille. So kann man nie wieder seine Sonnenbrillen irgendwo vergessen – und sieht gleichzeitig megacool aus. Der Trend wurde bereits auf den Straßen der Modemetropolen gesehen. Dabei kann die Sonnenbrillen-Kette verschiedene Looks haben: großgliedrige PVC-Ketten, schwere Goldketten oder sogar mit Perlen geschmückt.

#10 Bralettes aus Wolle

Nachdem Katie Holmes im August 2019 mit dem "Eda Bralette“ des Labels Khaite in Soho gesehen wurde, war das Piece innerhalb einer Stunde (!) ausverkauft. Jetzt gibt es bei Zara eine erschwingliche Version des Kaschmir-BHs mit einer abgestimmten Strickjacke. Wir alle wissen, was das bedeutet: Im Jahr 2020 werden gestickte Bralettes der letzte Schrei sein.