Was ist das Female Future Festival?

Das Female Future Festival ist ein Business-Event für Frauen, das 2019 von Patricia Zupan-Eugster und Verena Eugster ins Leben gerufen wurde. Die Schwestern gründeten 2013 ihre Marketingagentur w3 create GmbH und sind erfolgreiche Eventmanagerinnen. Nach dem ersten Female Future Festival am Bodensee kamen auch noch Stopps in Graz und Wien hinzu, für 2023 ist das Business-Event auch in München und Zürich geplant.

» Eine Konferenz der Möglichkeiten. Ein Event für Entschlossene und Unentschlossene, für Mutige und Macher*innen, für Entdecker*innen und Gründer*innen, für neue Perspektiven und unentdeckte Potenziale. Also genau das Richtige für dich, dich und dich! «

Female Future Festival: Was erwartet dich?

Das Female Future Festival ist ein Empowerment-Tag für Frauen, bei dem es sich um Karriere, Leadership, Innovation und Zukunft dreht. Mit über 25 Top-Speaker:innen, Expo-Area mit Networking-Lounge, Diskussionspanels, Matserclasses mit Experten:innen sowie Workshops bietet das Festival ein umfangreiches Programm.

Dieser Tag voller Inspirationen soll dich beruflich, aber auch persönlich weiterbringen. Nutze ihn, um dein Potential zu entdecken, dich zu vernetzen und deine Zukunft zu gestalten.

➠ Diese Dinge haben wir von den Frauen am Female Future Festival gelernt

Wann und wo finden die Female Future Festivals statt?

Unter female-future.com findest du aktuelle Termine sowie Ticketpreise & Co. Es gibt auch Meet-ups in einigen Städten, das sind Female Future Festivals im kleineren Format.