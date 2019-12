Mehr aus deinem Urlaub machen: Der Fenstertage-Guide 2020

Urlaub ein Wort, das auf der Zunge zergeht, wie Eiscreme an warmen Sommertagen. Kein Wunder also, dass Herr und Frau Österreicher bereits jetzt mit dem neuen Kalenderjahr liebäugeln und Ausschau nach der besten Kombination zwischen Urlaubs- und Feiertagen halten, um mit geschickt ausgewählten Fenstertagen Entspannung in Hülle und Fülle zu erzielen.

In Österreich haben ArbeitnehmerInnen im Schnitt 25 Urlaubstage im Jahr, die es sich lohnt gut einzuteilen. Gute Nachrichten für Österreichs Urlaubsfreunde: Auch wenn im kommenden Jahr die Feiertage oftmals auf das Wochenende fallen, gibt es wieder viele Fenster- und Feiertage, die sich mit wenigen Urlaubstagen und rechtzeitiger Reiseplanung in herrlich lange Wochenenden und entspannte (Kurz-)Urlaube verwandeln lassen. Wie das geht? Wir haben bei der Reisesuchmaschine checkfelix.com nachgefragt und die besten Termine und Tipps für die durchschnittlich günstigsten Flüge als auch Reisetrends für das ganze Jahr 2020 für euch zusammengestellt.

Urlaub checken leicht gemacht

!Aus möglichst wenigen Urlaubstagen maximal viel Urlaub rausholen? Das wünscht sich wohl jeder. Wer sich dank der Fenstertage einen richtig langen Urlaub gönnen möchte, nimmt sich 2020 entweder rund um Pfingsten und Fronleichnam 8 Tage Urlaub und verreist ganze 16 Tage oder rund um Weihnachten und Silvester 8 Tage Urlaub und genießt atemberaubende 17 Tage Entspannung pur“, empfiehlt John-Lee Saez, Director Europe bei checkfelix .

Silvester und Neujahr 2020 ab nach Dubai

5 Urlaubstage = 13 freie Tage

Feiertage: Neujahr (01.01.2020), Heilige Drei Könige (06.01.2020)

Eingesetzte Urlaubstage: 5 (27.12.2019; 30.12 – 31.12.2019 und 02.01. - 03.01.2020)

Freie Tage: 13 (25.12.2019 – 06.01.2020)

Schon gute Vorsätze für das neue Jahr? Wie wäre es mit: mehr Reisen? Das neue Jahr mit einem unvergesslichen Urlaub in Dubai beginnen. Mit nur 5 Urlaubstagen können ganze 13 Tage in der Stadt der Superlative erkundet werden. Von am Strand entspannen bis hin zu einer actionreichen Wüstensafari – hier wird für jeden Geschmack etwas geboten. Der atemberaubendste Silvester-Spot in Dubai ist der Burj Khalifa. Am höchsten Gebäude der Welt eines der spektakulärsten und größten Feuerwerke weltweit bestaunen. Wer es besonders luxuriös mag, kann sich zu dem exklusiven Gala-Abend ins Atlantis the Palm Hotel begeben. Dort wird ein Silvester Dinner der Extraklasse serviert sowie ein breites Unterhaltungsangebot mit Live Musik, Tanz und Kunst geboten – ein Event, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Wer also für diese Zeit eine Flugreise nach Dubai mit durchschnittlich ab einem Preis von 529 Euro plant, steigt nicht nur mit dem Verbrauch der Urlaubstage, sondern auch mit den Flugpreisen besonders günstig aus.

April 2020: Ostern in Malta

4 Urlaubstage = 9 Ei, ei, Tage frei!

Feiertage: Ostersonntag (12.04.2020), Ostermontag (13.04.2020)

Eingesetzte Urlaubstage: 4 (14.04. - 17.04.2020)

Freie Tage: 9 (11.04. - 19.04.2020)

2020 versteckt der Osterhase nicht nur die Ostergaben an gefinkelten Stellen, sondern auch den Feiertag an einem Wochenende. Im kommenden Jahr können Österreichs Reisende nichtsdestotrotz ein erholsames Osterwochenende mit vorsommerlichem Charme erleben. Osterreisende können an 9 freien Tagen gleich einen wärmenden Vorgeschmack auf den Sommer erleben und entspannte Tage am Meer auf der Insel Malta genießen. Dort hat es Mitte April bereits angenehme Temperaturen um die 20°C. Und das Beste: Man benötigt dafür nur 4 Urlaubstage und ab einem durchschnittlichen Flugpreis von 119 Euro freut sich auch das Börsel von Herr und Frau Österreich.

Mai 2020: Staatsfeiertag und Städtetrip nach Mailand

2 Urlaubstage = 5 freie Tage

Feiertage: Staatsfeiertag (01.05.2020)

Eingesetzte Urlaubstage: 2 (29.04. - 30.04.2020)

Freie Tage: 5 (29.04. - 03.05.2020)

Der Staatsfeiertag fällt 2020 auf einen Freitag. Das ist doch perfekt für einen Städtetrip! Für einen Kurztrip nach Mailand zum Beispiel. Die norditalienische Metropole ist nicht nur bei Kulturliebhabern für ihren atemberaubenden Dom bekannt, sondern auch für modebewusste Shopping-Queens und Kings ein beliebtes Reiseziel. In der Galeria Vittorio Emanuele II., die Luxus-Einkaufsmeile der Stadt, verschmelzen traditionelle Architektur mit modischen Hinguckern. Wer also ein kulinarisch als auch modisches Highlight-Wochenende in Mailand verbringen will, steigt hier ab einem durchschnittlichen Flugpreis von 79 Euro günstig aus.

Mai 2020: Christi Himmelfahrt in Portugal

4 Urlaubstage = 9 Tage frei

Feiertage: Christi Himmelfahrt (21.05.2020)

Eingesetzte Urlaubstage: 4 (18.05. - 20.05.2020, 22.05.2020)

Freie Tage: 9 (16.05. – 24.05.2020)

Sommer, Sonne Sonnenschein – Österreichs Reisende können mit nur 4 Urlaubstagen ganze 9 Tage frei machen. Die ideale Gelegenheit, um einen traumhaften Roadtrip durch Portugal zu machen. Zu Beginn der Reise ein paar Tage in der bunten Metropole Lissabon verbringen, bevor man sich dann mit einem Mietauto auf den Weg in Richtung Süden zur Algarve macht. Ein verstecktes Juwel an Portugals Küste. Eine Gegend, die einfach perfekt für eine leise Liebesgeschichte ist. Still und heimlich hat sich die Algarve in die Herzen vieler Weltenbummler eingeschlichen. Aber sie darf das. Die Algarve befindet sich dort, wo Träume von einmaliger Natur, sanften Wellen und rauer Küstenlandschaft Realität werden und verwöhnt mit sandigen Buchten und steilen Klippen. Rechtzeitig vom Montag, 18. Mai bis Freitag, 22. Mai frei nehmen und einen günstigen Flug ab einem durchschnittlichen Preis von 119 Euro ergattern und schon kann die Reise los gehen.

Mai, Juni 2020: Pfingsten und Fronleichnam in Israel

8 Urlaubstage = 16 Tage frei

Feiertage: Pfingstsonntag (31.05.2020), Pfingstmontag (01.06.2020), Fronleichnam (11.06.2020)

Eingesetzte Urlaubstage: 8 (02.06. – 05.06.2020, 08.06. - 10.06.2020; 12.06.2020 )

Freie Tage: 16 (30.05. - 14.06.2020)

Carpe Diem – genug Tel Aviv Feeling am Donaukanal geschnuppert? Bereit durch die Altstadt von Jaffa zu schlendern, durch die lebhaften Straßen und das Künstlerviertel Florentin zu flanieren? Dann ab in den Flieger und Pfingsten und Fronleichnam an den 14 Kilometer langen Stränden von Tel Aviv verbringen. Tel Aviv wartet darauf entdeckt zu werden. 2020 den Stress hinter sich lassen und sich im Toten Meer mit einem guten Buch in der Hand treiben lassen. Wer allerdings nicht nur Relaxen möchte, kann in Jerusalem die Geschichte der Stadt hautnah erleben und einige der wichtigsten Heiligtümer dreier Weltreligionen besichtigen. Die Altstadt von Tel Aviv ist wohl der interessanteste Stadtteil, was klassisches Sightseeing angeht: In Jaffa befinden sich nämlich jede Menge historischer Gebäude, darunter die Peterskirche und der Glockenturm. Direkt neben der Peterskirche befindet sich die Wunschbrücke von Jaffa, wo laut einer Legende Wünsche in Erfüllung gehen sollen. Der Wunsch Tel Aviv hautnah zu erleben, kann bereits ab einem durchschnittlichen Flugpreis von 124 Euro erfüllt werden.

Oktober, November 2020: Nationalfeiertag und Allerheiligen in Marrakesch

4 Urlaubstage = 9 freie Tage

Feiertage: Nationalfeiertag (26.10.2020), Allerheiligen (01.11.2020)

Eingesetzte Urlaubstage: 4 (27.10. - 30.10.2020)

Freie Tage: 9 (24.10. - 01. 11.2020)

Keine Lust auf den bevorstehenden Winter? Dann ist es höchste Zeit, nochmal so richtig Vitamin D zu tanken. Wie wäre es mit einer Reise nach Marokko und einem ganz persönlichen Märchen aus 1001 Nacht? In Marokko ist für Abwechslung gesorgt wie kaum in einem anderen Land. Wer an Marokko denkt, denkt an spannende Städte, atemberaubende Naturschauplätze, Dünen in der Wüste und paradiesische Strände. Und an letzteren kann man nicht nur baden, sondern auch ganz hervorragend Surfen. Wie an so vielen Stränden herrschen die besten Surf-Bedingungen im Winter, denn da sind die Wellen größer, der Swell gleichmäßiger und die Temperaturen angenehm warm. Dieser orientalische Zauber kann in 9 freien Tagen wunderbar untergebracht werden und das auch noch zu einem Schnäppchenpreis von durchschnittlich ab 99 Euro für einen Flug.

Dezember 2020: Vorweihnachtlicher Trip nach New York

4 Urlaubstage = 9 freie Tage

Feiertage: Maria Empfängnis (08.12.2020)

Eingesetzte Urlaubstage: 4 (07.12.2020; 09.12. - 11.12.2020)

Freie Tage: 9 (05.12. - 13.12.2020)

Eine Städtereise nach New York kann vieles sein, aber bestimmt nicht langweilig! Die pulsierende Metropole an der Ostküste der USA begeistert mit vielen Sehenswürdigkeiten und tollen Vierteln wie Manhattan oder Brooklyn. New York gilt zu Recht als die Stadt, die niemals schläft. Hier gibt es wirklich für jeden Geschmack etwas Interessantes zu entdecken. Selbst wenn das bunte Treiben am Times Square etwas zu viel sein sollte, so bietet New York viele Viertel und Ecken, die etwas entspannter sind. Wer kennt sie nicht, die Filmszenen von verschneiten Häuserschluchten, vollen Bürgersteigen und prachtvollem Weihnachtsschmuck? Der Dezember ist wohl der magischste Monat in New York, denn jede Straßenecke ist wunderbar weihnachtlich dekoriert. Überall werden Weihnachtsmärkte aufgebaut und Ende November der riesengroße, leuchtende Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center aufgestellt, mitsamt Eröffnungszeremonie und Weihnachtsmusik. Der Besuch lässt sich wunderbar mit einer Runde Eislaufen auf der Rockefeller Center Eisbahn verbinden, auch wenn es teurer ist, als zum Beispiel im Central Park. Ein weiteres Event, welches zur Weihnachtstradition in New York gehört, ist das Radio City Christmas Spectacular. In der Radio City Music Hall performen über 140 Tänzer, verkleidet als Santa Claus, Elfen und Nussknackern und inszenieren ein sehr eindrucksvolles Weihnachts-Wonderland. All diese Weihnachtsfeeling pur versprühenden Spektakel können bereits um durchschnittlich ab einem Preis von 481 Euro bewundert und erlebt werden.

Weihnachten und Silvester unter Palmen in Thailand

8 Urlaubstage = 17 freie Tage

Feiertage: Christtag (25.12.2020), Stefanitag (26.12.2020), Neujahr (01.01.2021), Heilige Drei Könige (06.01.2021)

Eingesetzte Urlaubstage: 8 (28.12. - 31.12.2020; 04.01. - 05.01.2021; 07.01. - 08.01.2021)

Freie Tage: 17 (25.12.2020 - 10.01.2021)

Oh Palmenbaum! Wer Jingle Bells und den heimatlichen Christbaum liebend gerne gegen weiße Sandstrände und angenehme Wassertemperaturen eintauschen möchte, sollte gedanklich bereits jetzt die Badesachen einpacken. Denn Thailands Strände sind prädestiniert, um die Seele so richtig baumeln zu lassen. Entspannung pur findet man auch in Bang Saenin, Teil der Provinz Chonburi, die nur 85 Kilometer von Bangkok entfernt liegt und somit der Hauptstadt am nächsten ist. Auf dem Strand ist vor allem an den Wochenenden viel los, denn dann wird gepicknickt und gefeiert. Insgesamt geht es in Bang Saen aber immer noch ruhiger zu als auf anderen Stränden, die von Touristen geradezu überrannt werden. Wer sich nach dem Sonnenbaden gerne ins Getümmel schmeißen und Shoppen gehen möchte, dem sei ein Besuch im MBK Center empfohlen. Acht Stockwerke, 89.000 m² Fläche und sagenhafte 2.000 Geschäfte bietet das MBK Center, auch Mah Boon Krong genannt – eine wahre Legende in Bangkok. Sowohl Einheimische, als auch Touristen fühlen sich ob der schier unendlichen Auswahl wie Kinder in einem Spielzeugladen. Prosit Neujahr-Reisende können mit Vitamin D aufgeladen und voller Kraft um durchschnittlich ab einem Preis von 336 Euro nach Bangkok reisen.