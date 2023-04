Filmstar Jamie Foxx im Krankenhaus auf dem Weg der Besserung

Der Oscar-gekrönte Hollywoodstar Jamie Foxx ist wegen nicht näher genannter "medizinischer Komplikationen" in eine Klinik eingeliefert worden. Dank eines raschen medizinischen Eingreifens und guter Behandlung gehe es dem 55-Jährigen "glücklicherweise" bereits wieder besser, schrieb seine Tochter Corinne Foxx im Onlinedienst Instagram.

Laut dem Nachrichtensender CNN stand der Schauspieler am Donnerstag in einer medizinischen Einrichtung im Bundesstaat Georgia weiterhin unter Beobachtung. Die Website TMZ meldete, Foxx' Zustand sei zeitweise so ernst gewesen, dass seine Familie ins Krankenhaus gekommen sei. Foxx' Agent reagierte zunächst nicht auf eine AFP-Anfrage.

Für seine Rolle als Ray Charles in der Film-Biografie "Ray" war Foxx 2004 mit einem Oscar ausgezeichnet worden, in selben Jahr erhielt er eine Oscar-Nominierung für "Collateral". Auch durch seine Rolle in Quentin Tarantinos Film "Django Unchained" an der Seite des Österreichers Christoph Waltz wurde er bekannt. In Georgia steht er laut CNN derzeit für einen Netflix-Film mit Cameron Diaz vor der Kamera.