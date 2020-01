Finanzwissen? Hab ich nicht!

Dieser gesamte Seiteninhalt ist eine Entgeltliche Einschaltung der BAWAG P.S.K.

„Wer nichts weiß, muss alles glauben“, wusste schon die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach im 19. Jahrhundert treffend zu formulieren. Und natürlich hat der Ausspruch nichts an Aktualität verloren. Über jeden Trend wissen wir Bescheid, alle To-dos haben wir auf dem Radar. Wir tauschen uns aus, hinterfragen und bilden uns eine Meinung. Außer zu diesem Thema: Finanzwissen. Die Sache mit dem Geld und dem Anlegen ist irgendwie nicht sexy, außerdem viel zu kompliziert und ganz ehrlich: Um da mitreden zu können, muss man eine Menge fader Bücher wälzen. Wir sagen: Stimmt nicht! Alles, was wir brauchen, ist ein Anfang. Los geht’s!

Erster Stopp: Sparbuch. Ein vertrauter Ort seit Kindertagen, an dem wir unser Geld aufbewahren und das Ersparte Jahr für Jahr gewachsen ist. Dafür sorgen die Zinsen. Im Lauf der Zeit sind die Zinsen aber auf nahezu null Prozent gesunken. Das heißt, das Sparbuch gibt nicht mehr viel her. Das führt uns gleich zum nächsten Halt unserer Wissensreise, zur Inflation. Die Dinge, die wir einkaufen, werden teurer. Für einen Euro können wir heute weniger kaufen als noch vor ­einem Jahr. Wenn das Leben also einerseits teurer wird und wir andererseits keine Zinsen für die Einlagen auf unserem Sparbuch bekommen, dann verlieren wir unterm Strich Geld. Genauer gesagt: zwischen einem und zwei Prozent pro Jahr. Aber keine Sorge, es gibt andere Möglichkeiten. Wir können unser Geld anlegen. Aber wie?

Next Stop: Fonds. Ein Fonds ist, vereinfacht gesagt, ein großer Topf mit vielen unterschiedlichen Zutaten. Darin können sich Anleihen oder Aktien befinden. Anleihen sind quasi Kredite, die wir Unternehmen oder Staaten zu vereinbarten Konditionen gewähren. Bei Aktien sind wir Miteigentümer an Unternehmen und somit Teilhaber an deren Erfolgen. Doch der Mix macht’s aus: Ein Fonds investiert in sehr viele verschiedene Unternehmen, Branchen, Staaten, Regionen und Währungen. Je breiter die Streuung, desto geringer das Risiko. Anlegen kann man auch mit kleinen Beträgen ab 50 Euro pro Monat. Wichtig bei der Geldanlage ist der Zeit­horizont im Rahmen eines Fondssparplans. Der sollte zwischen 5 und 15 Jahren liegen.

Über Geld reden? Das können wir!

