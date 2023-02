Fleisch oder Fisch nach dem Auftauen lieber nicht abspülen

Viele spülen aufgetautes Fleisch oder Fisch vor dem Anbraten noch einmal ab. Eventuell vorhandene Keime lassen sich damit aber nicht wirklich entfernen - im Gegenteil: "Wer Fleisch in der Spüle abwäscht, verteilt die Keime eher noch", sagte die Ernährungsexpertin Petra Hiller.

Ein Problem wird das zum Beispiel, wenn Verbraucher danach Salat oder andere nicht erhitzte Lebensmittel im Spülbecken waschen. Deshalb muss man die Spüle anschließend gründlich reinigen, wenn man Fleisch oder Fisch darin abwäscht.

Am besten ist es, aufgetaute Lebensmittel direkt in die Pfanne zu geben. Wer sie gründlich durchgart, minimiert die Zahl der Keime. Wichtig ist, das Auftauwasser in jedem Fall wegzugießen und den benutzten Teller mit heißem Wasser und Spülmittel zu reinigen oder ihn in die Spülmaschine zu stellen.