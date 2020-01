„Mir fällt jetzt auch nichts mehr zum Reden ein.“ - dann knutschen wir halt. Das dürfte das Motto von Bachelor Sebastian Preuss sein, der in der 4. Folge erneut zwei Kandidatinnen zur tiefgehenden Untersuchung der Mandeln bat. Und uns vorm Fernseher wieder ganz viele Momente des Peinlich-Berührtseins schenkte. Wir zitieren: "Ich muss sagen, ich bin sehr aufmerksam. Das fällt mir auch immer an mir auf." Oder passend dazu: "Du bist schon so ein Grobmotoriker!" - exakt nach dem Kuss...

Romantik kam also auch bei dieser Bachelor-Folge keine auf, dafür grassierender Wahnsinn in der Ladies-Villa, wo man fix davon ausging, dass Kandidatin Birgit eine Hexe wäre, weil es ein Gewitter gab und gleichzeitig deren Wecker klingelte. Da fällt und ganz ehrlich auch nix mehr dazu ein. Aber dafür gibt es ja zum Glück Twitter:

Spiritueller Kakao oder Facepalm? Bei uns zweiteres...