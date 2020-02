11-Jährige stirbt: Wie gefährlich sind Handys in der Badewanne?

In Dornbirn kam es zu einem tragischen Unfall: Ein 11-jähriges Mädchen stirbt durch einen Stromschlag in der Badewanne – ausgelöst durch ihr Smartphone.

Bereits vor einem Jahr haben wir über eine junge Vorarlbergerin berichtet, die durch einen tragischen Unfall ums Leben kann: Eine junge Frau aus Dornbirn starb durch einen Stromschlag in ihrer Badewanne. Die 21-Jährige lud ihr Handy auf und benutzte es gleichzeitig beim Baden, wobei ihr das Smartphone wohl ins Wasser fiel. Für die junge Frau kam bedauerlicherweise jede Hilfe zu spät. Nun ereignete sich ein ähnlicher Vorfall: Eine 11-Jährige verstarb am Sonntag in Dornbirn – vermutlich durch einen Stromschlag in der Badewanne.

Die Mutter und ein Onkel fanden das Mädchen reglos in der Badewanne. Nach dem Eintreffen des Notarztes führte dieser die Reanimation fort, jedoch ohne Erfolg. Die 11-Jährige, die starke Verbrennungsmerkmale aufwies, ist vermutlich durch einen Stromschlag verstorben. Das Handy lag in der Badewanne, doch ein angestecktes Aufladekabel befand sich ebenfalls in der Nähe. Es dürfte sich wohl während des Unfalls vom Smartphone gelöst haben.

Wie gefährlich ist es, sein Handy mit in die Badewanne zu nehmen?

Das Handy alleine ist ungefährlich, wenn es ins Wasser fallen sollte. Abgesehen davon, dass es unwahrscheinlich ist, dass das Smartphone selbst diesen Ausrutscher überleben würde. Gefährlich wird es jedoch, wenn das Gerät gerade geladen wird und am Stromkabel hängt.

Wobei auch das heutzutage in den meisten Haushalten glimpflich ausgehen sollte, da in fast allen europäischen Ländern die Badewannen geerdet sind und damit ein Stromschlag vermieden werden kann. Dennoch gilt: In der Nähe der Badewanne sollten besser keine elektrischen Geräte verwendet werden.