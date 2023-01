Frisch vom Feld: Porree passt gut in Rohkostsalat

Während viele heimische Obst- und Gemüsesorten jetzt Winterruhe haben, wird Porree bei uns das ganze Jahr über geerntet. Grund genug, ihn in der Küche zu verarbeiten.

Porree kann im Essen auf vielerlei Weise zum Einsatz kommen. Ganz klassisch gehört er natürlich ins Suppengemüse. Aber er schmeckt auch als Gemüsebeilage oder im Eintopf.

Porree, der auch Lauch oder Breitlauch heißt, muss vor dem Verzehr immer gründlich gewaschen werden, denn meist klebt noch etwas Erde daran, auch in den Blattachseln.

Das Gemüse passt auch gut in einen Rohkostsalat. Dafür wird nur der weiße Schaft verwendet. Diesen in feine Streifen schneiden und in den Salat geben. Die dunkelgrünen Blätter können dann noch für eine Gemüsebrühe genutzt werden.

Wer mehr Stangen gekauft hat, als er gerade braucht, kann den Lauch kühl gelagert einige Tage aufbewahren. Oder man friert ihn schon geschnitten ein und nutzt ihn später als Suppengemüse.