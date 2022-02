Frische Karotten müssen nicht geschält werden

Was den Vitamingehalt angeht, macht die Farbe bei Karotten keinen Unterschied

Gesund, kalorienarm, wohlschmeckend: Karotten sind ein idealer Snack für zwischendurch und machen sich als Beilage zu vielen Gerichten gut. Karotten aus heimischem Landbau kommen häufig schon gewaschen in den Handel. Es ist deshalb nicht unbedingt nötig, das Gemüse zu schälen. Außerdem gehen beim Schälen wichtige Inhaltsstoffe verloren.

Karotten enthalten unter anderem Pro-Vitamin A, das im Körper mit Hilfe von Fett in Vitamin A umgewandelt wird. In den orangenen Gemüse stecken aber auch Vitamin B1, B2, C und E. Wem die normale Farbe zu langweilig ist, findet im Supermarkt immer häufiger gelbe oder violette Karotten. Je nach Züchtung schmecken sie süßer als viele andere Sorten.

Wer die Karotten nicht sofort verwenden will, kann sie im Kühlschrank mehrere Tage lagern - beispielsweise in einem Folienbeutel. Karotten lassen sich auch gut einfrieren. Am besten schneidet und portioniert man sie dann aber schon passend zur späteren Verwendung.