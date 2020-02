Sprüche, Zitate & Bilder, die du zum Geburtstag verschicken kannst

Die besten Sprüche, Texte und Bilder zum Versenden:

Du wirst alt, wenn die Kerzen mehr kosten

als der Geburtstagskuchen.

Es kommt nicht darauf an,

dem Leben mehr Jahre zu geben,

sondern den Jahren mehr Leben.

Alt ist man erst,

wenn der Bürgermeister

zum Geburtstag gratuliert.

Jeder und jede kommt

irgendwann in das Alter,

in dem nur noch die "inneren Werte" zählen ...

Blutwerte ...

Zuckerwerte ...

Leberwerte.

364 Tage im Jahr:

"Du bist so faul!"

"Geh mal raus!"

"Räum mal auf!"

Zum Geburtstag:

"Bleib so wie du bist!"

And in the end,

it's not the years in your life that count.

It's the life in your years.

Mit .. geht's erst richtig los,

Sorgen klein, Kinder groß.

Drum feier heute diesen Tag,

der dir nur Gutes bringen mag!

"Es wird Tote geben!"

Ein einziges fehlendes "r",

das dazu führte,

dass niemand zu meinem

Geburtstag gekommen ist.

From wanting presents on birthday,

to wanting presence of somenone on birthday.

We all grew up.

Niemand ist perfekt,

aber mit .. ist man verdammt nah dran!

Die ersten 50 Jahre

deiner Kindheit sind immer

die härtesten.

