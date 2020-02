Brad Pitt gewinnt gerade einen Preis nach dem anderen für seine Rolle im Tarantino-Film "Once Upon a Time in Hollywood". Und eine scheint sich besonders für den 56-Jährigen zu freuen: Seine Ex-Frau Jennifer Aniston. Gibt es ein Liebes-Comeback des einstigen Traumpaars? Ein Treffen aus einer Oscar-Party lässt jetzt die Gerüchteküche wieder ordentlich brodeln! Mehr dazu erfährst du im folgenden Video:

1 Monat GRATIS lesen! Hier bestellen ▶