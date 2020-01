Wohin verschwindet mein ganzes Geld?

Dieser gesamte Seiteninhalt ist eine Entgeltliche Einschaltung der BAWAG P.S.K.

Ich habe ein regelmäßiges Einkommen, zahle meine Miete pünktlich und verreise gern. Meine Fixkosten habe ich im Blick, in Summe würde ich sagen: Finanzen kann ich. Trotzdem lässt mich das Gefühl nicht los, meine Geldbörse hat ein Loch! Dabei neige ich weder zu unkontrollierten Shoppingexzessen noch zu luxuriösen Anschaffungen. Meine Conclusio: Es muss wohl still und heimlich verschwinden, mein Geld, ohne viel Aufhebens macht es sich vom Acker. Meine Freundin P. sagt: "Keine Sorge, geht uns doch allen so." Hier ein kleines Ding, dort ein kleines Ding. Und in Summe machen der tägliche Coffee to go und der xte Halt beim Regal mit den Nagellacken aus vielen Kleinigkeiten doch eine Menge Geld, das uns scheinbar ungesehen durch die Finger rinnt.

Ich will es genauer wissen und mache den Selbstversuch. Eine Woche lang werfe ich ein Adlerauge auf meine Geldbewegungen und nutze dafür eine der vielen praktischen Haushaltsbuch-Apps. Ohne Wenn und Aber notiere ich alle Ausgaben. Kleine und große, überlegte und solche aus dem Affekt. Notwendige und solche, die man getrost weglassen könnte. Unterm Strich steht jetzt schwarz auf weiß, was ich mit meinem Geld anstelle. Und wichtig: Erkenntnis ist der erste Schritt.

Wie ist das bei euch? Wohin verschwindet euer Geld, und führt ihr Buch über eure Ausgaben? moneyhoney <AT> woman.at

