Wir haben gemischte Gefühle in Bezug auf Silvester. Auf der einen Seite ist es super, sich mit Pailletten und Glitzer zu hüllen, Schimmer auf unseren Augenlidern zu verteilen und die Stadt mit Freunden unsicher zu machen. Im Stau zu stehen, für Essen und Getränke zu viel zu bezahlen und unsere nackten Beine draußen frieren zu lassen, ist andererseits keine so tolle Sache. Zu Hause zu bleiben, wenn der Donauwalzer um 00:00 ertönt, wird für uns deswegen von Jahr zu Jahr attraktiver.

Silvesterpartys (auch wenn nur du und deine Katze auf der Gästeliste stehen!) sind billiger, sind mit weniger Aufwand verbunden und außerdem hat man wenig zu verlieren – was in der Regel mehr Spaß bedeutet. Also wir sind dabei!

In diesem Jahr werden wir deshalb mit Champagnerflöten gen Fernseher anstoßen, wenn Dinner for One gespielt wird, und spätestens um 12:05 Uhr im Bett liegen. Um diese herrlich zurückhaltende Silvesterparty zu halten, brauchen wir allerdings die gemütlichsten Outfits, die wir uns nur vorstellen können, während wir Schokolade futter und uns an das vergangene Jahr zurückerinnern. Damit wir nach Mitternacht wie ein Baby schlafen können, haben wir die 9 gemütlichsten Outfits für die ganze Nacht (und möglicherweise auch für den ganzen Neujahrstag - wir verurteilen da niemanden) zusammengestellt.



Diese 9 Outfits wollen wir an den Feiertagen - und zu Silvester - tragen

