Genesung selbst fördern: Buch "Selbstheilung" gibt Tipps

Der Mensch kann im Falle einer Erkrankung sehr viel selbst zu seiner Gesundung bzw. Heilung beitragen. Auf diese wissenschaftlich mehrfach erforschte Erkenntnis wollen die Ärzte Rudolf Likar, Herbert Janig, Georg Pinter und Franz Kolland mit ihrem jüngst im ueberreuter-Verlag erschienenen Buch "Selbstheilung. Der innere Arzt und die Macht der Gedanken" aufmerksam machen. Darin geht es - untermalt von vielen konkreten Beispielen - um die Kraft einer positiven Grundeinstellung.

"Der beste Primar sitzt im Kopf", sagte Intensivmediziner Prof. Rudolf Likar vom Klinikum Klagenfurt bei der Präsentation des Buches in Wien. Nicht ohne klarzustellen, dass der Kopf des Patienten oder der Patientin bei ernsthaften Erkrankungen alleine nicht die medizinische Behandlung ersetzen könne. Anders als so manche Druckwerke ähnlichen Titels hat das durchwegs aus Ärzten bestehende Autorenteam hier nämlich keine in der esoterischen Ecke angesiedelte Schrift abgeliefert. Im Gegenteil: Sie wollen mit dem Buch auch aufzeigen, wo die Heilkunst endet und die Scharlatanerie beginnt.

Ausgehend von einer ganzheitlichen Definition der Gesundheit als Wohlbefinden sowohl in körperlicher als auch in geistiger und sozialer Hinsicht erklären die Autoren in diesem Buch, wie sehr der Mensch mit positiven Gedanken, aber auch mit Dankbarkeit und Freude eben dieses Wohlergehen fördern kann. Gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, gute Schlafqualität und Entspannung im Sinne von Stressabbau sind demnach ebenfalls tragende Säulen zur Erhaltung eines gesunden Grundzustandes.

Tritt nun aber der Fall einer schweren Erkrankung oder Verletzung auf, so ist die eigene Einstellung des Patienten oder der Patientin ebenso wichtig: Schafft man es, die zum Schlechten veränderte Situation anzunehmen und sich ihr zu stellen, so wird die ärztlich in die Wege geleitete Therapie besser anschlagen. Den Umkehrschluss zu dieser These formulierte Prof. Likar folgendermaßen: "Wenn ein erkrankter Mensch nicht mehr will und sich gehen lässt, ist auch die Medizin mit all ihren Hilfsmitteln und selbst die Intensivmedizin mit allen ihr zur Verfügung stehenden Maschinen machtlos."

Eine von den Autoren ausgeführte Grundthese ist daher, dass Ärzte und Ärztinnen nicht alleinverantwortlich für die Heilung eines erkrankten Menschen sein können. "Der Arzt heilt nicht, er unterstützt nur. Der Körper heilt sich selbst", heißt es etwa. Dies wird in mehreren Kapiteln anhand von vielfältigen Fallbeispielen aus dem großen Erfahrungsschatz der Verfasser veranschaulicht. Übrigens dürfte schon Albert Einstein eine Ahnung in diese Richtung gehabt haben, wie ein Eingangszitat in dem rund 200 Seiten starken Werk zeigt: "Es gibt viele Wege zum Glück. Einer davon ist aufhören zu jammern."

INFO: Dr. Rudolf Likar, Dr. Herbert Janig, Dr. Georg Pinter, Dr. Franz Kolland: "Selbstheilung. Der innere Arzt und die Macht der Gedanken", ueberreuter, 210 Seiten, 25,00 Euro