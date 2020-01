Germany’s next Topmodel 2020: Diesmal sind gleich 6 Österreicherinnen dabei

Am 30. Jänner ist es wieder soweit: "Germany's next Topmodel" geht in die 15. Staffel und Heidi Klum macht sich auf die Suche, um das vielversprechendste Kandidatin fürs Dschungelcamp 2021 zu finden. Oh, Verzeihung - wir meinten natürlich Nachwuchsmodel! Dabei sind auch sechs Schönheiten aus Österreich unter den Top 38 Modelanwärterinnen.

Sarah P. / Tamara / Maureen / Lara / Yari / Anastasija

Folgende sechs Kandidatinnen aus Österreich sind dabei:

- Anastasija, 16, Wien

- Lara, 17, Vösendorf

- Maureen, 20, Wien

- Sarah P., 20, Vorau

- Tamara, 19, Wien

- Yari, 20, Wien

Und zu drei dieser Damen haben wir auch schon ein paar mehr Infos für euch herausgefunden:

Neu bei GNTM 2020: Tamara – 19, Wien / Österreich

Tamara hat einen Handelsschulabschluss, legt aber derzeit ihren Fokus komplett aufs Modeln. Bis auf Testshootings hat sie jedoch noch keine Modelerfahrungen gesammelt. Als Tänzerin konnte die Wienerin bereits einige Erfolge feiern. Mit ihrer Tanzgruppe war sie dreimalige Vize-Weltmeisterin und Bundesmeisterin von Österreich. Tamara träumt von internationaler Bekanntheit und würde am liebsten nach L.A. ziehen, um dort als Model zu arbeiten. Sie bezeichnet sich selbst als kleine Dramaqueen, die immer ihre Meinung sagt.

„Ich bin von klein auf im Rampenlicht und habe nicht vor, damit aufzuhören. Ich möchte meine Leidenschaft zum Beruf machen.“

Neu bei GNTM 2020: Sarah P. – 20, Vorau / Österreich

Sarah ist Zahnarztassistentin und humorvoll, bodenständig sowie ein bisschen tollpatschig. Mit ihrer Familie lebt die Österreicherin auf einem Kleintierbauernhof auf dem Land und verbringt ihre freie Zeit gerne in der Natur. Sie ist oft mit ihrer Hündin Cassie unterwegs, fährt gerne Ski oder geht mit FreundInnen aus. Ihr großer Traum ist es, für Victoria’s Secret zu modeln.

„Ich möchte GNTM als Sprungbrett nutzen, um als Model durchzustarten. Es ist eine neue Erfahrung und Herausforderung. Außerdem wollte ich schon immer reisen und ich möchte mir dadurch eine Karriere aufbauen.“

Neu bei GNTM 2020: Maureen – 20, Wien / Österreich

Maureen ist Studentin und ein positiver sowie offener Mensch, der immer und gerne viel lacht. In ihrer Freizeit treibt sie gerne Sport und auch Mode gehört zu ihren Leidenschaften. Sie hat bereits Modelerfahrung und würde gerne nach Paris und New York reisen. Sie ist ein großer Fan von Sängerin Beyoncé und Topmodel Naomi Campbell. Maureens Freund ist Profi-Fußballer in Österreich, sie möchte jedoch nicht in die Schublade einer Spielerfrau gesteckt werden.

„Ich möchte Veränderungen bei #GNTM reinbringen und zeigen, dass es egal ist, wie man aussieht und dass man seine Träume erreichen kann auch wenn kaum einer an einen glaubt.“

