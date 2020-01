Geschenkideen zum Valentinstag? Immer her damit! Wir beschenken dieses Jahr nämlich lieber unsere beste Freundin - und zwar nicht nur mit Blumen!

Geburtstag, Weihnachten und natürlich der Valentinstag: Zumindest drei Mal im Jahr zerbrechen wir uns darüber Gedanken, was wir unserem Partner schenken könnten. Oft schaut es aber mau aus mit den Geschenkideen ... gut, dass du uns hast! Wir haben nämlich nicht nur die besten Valentinstagsgeschenke für euch, wir schlagen überhaupt vor, den Spieß ausnahmsweise umzudrehen: Heuer beschenken wir unsere besten Freundinnen! Die bekommen nämlich viel zu selten einen Liebesbeweis von uns...

Im Englischen und dank der Serie Parks and Recreation gibt es dafür sogar einen Namen: Galentine's Day. In der Sendung plädieren sie überhaupt dafür, den 13. Februar den besten Freundinnen zu widmen. Finden wir gut. Bis es soweit ist, schenken wir unseren Besties aber gerne auch am 14. Februar Aufmerksamkeit. Und keine Sorge - auch ihr lieben Männer der Schöpfung, die sich hierher verirrt haben, haben etwas von unseren Geschenketipps - wir würden uns über diese kleinen Geschenke nämlich durchaus auch freuen....

Valentinstag: Diese Valentinstagsgeschenke lieben wir!

18 Last-Minute Geschenke für deine (beste) Freundin - von günstig bis etwas exklusiver...

